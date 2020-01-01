jellyjelly (JELLYJELLY) ניתוח טכני היום דף jellyjelly הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של JELLYJELLY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של jellyjelly למטה. הירשם

jellyjelly (JELLYJELLY) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.058188 -- +0.28% +6.00% -10.05%

Jellyjelly אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Jellyjelly במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 5 קנה 10 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 1 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 4 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0584 0.05839 R2 0.05839 0.05838 R1 0.05838 0.05838 PP 0.05837 0.05837 S1 0.05836 0.05836 S2 0.05835 0.05836 S3 0.05834 0.05835

Jellyjelly אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.11M $9.03 M $10.14 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.05 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.19 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.18 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Jellyjelly זרימת הון זרימת נטו פנימה JELLYJELLYUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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