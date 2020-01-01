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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Jellyjelly, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Jellyjelly, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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jellyjelly (JELLYJELLY) ניתוח טכני היום

jellyjelly (JELLYJELLY) ניתוח טכני היום

דף jellyjelly הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של JELLYJELLY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של jellyjelly למטה.

jellyjelly (JELLYJELLY) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.058188--+0.28%+6.00%-10.05%
למידע נוסף על jellyjelly מחיר

Jellyjelly אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Jellyjelly במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 5
קנה 10
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 1קנה 7
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0584
0.05839
R2
0.05839
0.05838
R1
0.05838
0.05838
PP
0.05837
0.05837
S1
0.05836
0.05836
S2
0.05835
0.05836
S3
0.05834
0.05835

Jellyjelly אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.11M
$9.03 M
$10.14 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.19 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.18 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Jellyjelly זרימת הון

זרימת נטו פנימהJELLYJELLYUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על jellyjelly

סחור ב jellyjelly (JELLYJELLY) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTJELLYJELLY
$0.058188
$0.058188$0.058188
+0.58%
1.28M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

JELLYJELLY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

JELLYJELLY
JELLYJELLY
USD
USD

1 JELLYJELLY = 0.058188 USD

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