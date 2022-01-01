I m a Jeet (JEETS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי I m a Jeet (JEETS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

I m a Jeet (JEETS) מידע $JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer. אתר רשמי: https://Jeets.ai סייר בלוקים: https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump קנה JEETSעכשיו!

I m a Jeet (JEETS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור I m a Jeet (JEETS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M ההיצע הכולל: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M אספקה במחזור: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M שיא כל הזמנים: $ 0.0039114 $ 0.0039114 $ 0.0039114 שפל כל הזמנים: $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 מחיר נוכחי: $ 0.0026591 $ 0.0026591 $ 0.0026591 למידע נוסף על I m a Jeet (JEETS) מחיר

I m a Jeet (JEETS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של I m a Jeet (JEETS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של JEETS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות JEETSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את JEETSטוקניומיקה, חקרו אתJEETSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות JEETS מעוניין להוסיף את I m a Jeet (JEETS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת JEETS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות JEETS ב-MEXC עכשיו!

I m a Jeet (JEETS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של JEETSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה JEETS עכשיו את היסטוריית המחירים!

JEETS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן JEETS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו JEETS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה JEETSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

