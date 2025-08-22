מה זהI m a Jeet (JEETS)

$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על I m a Jeet כמה שווה I m a Jeet (JEETS) היום? החי JEETSהמחיר ב USD הוא 0.00224 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי JEETS ל USD? $ 0.00224 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של JEETS ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של I m a Jeet? שווי השוק של JEETS הוא $ 2.24M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של JEETS? ההיצע במחזור של JEETS הוא 999.99M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JEETS? ‏‏JEETS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.003589765693838434 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JEETS? JEETS ‏‏רשם מחירATL של 0.001265723808883623 USD . מהו נפח המסחר של JEETS? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JEETS הוא $ 606.66K USD . האם JEETS יעלה השנה? JEETS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JEETS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

