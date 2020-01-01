Janction (JCT) ניתוח טכני היום דף Janction הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של JCT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Janction למטה. הירשם

Janction (JCT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.001996 -- -42.62% -51.46% -51.32%

Janction אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Janction במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 9 נייטרלי 7 קנה 10 ממוצעים נעים : מכור מכור 7 נייטרלי 5 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.002006 0.002006 R2 0.002006 0.002005 R1 0.002005 0.002005 PP 0.002005 0.002005 S1 0.002004 0.002004 S2 0.002004 0.002004 S3 0.002003 0.002004

Janction אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.06M $3.13 M $3.18 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $1.91 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.92 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $2.63 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.61 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Janction זרימת הון זרימת נטו פנימה JCTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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