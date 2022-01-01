IX Token (IXT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי IX Token (IXT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

IX Token (IXT) מידע PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. אתר רשמי: https://www.planetix.com/ מסמך לבן: https://whitepaper.planetix.com/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe קנה IXTעכשיו!

IX Token (IXT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור IX Token (IXT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 16.14M $ 16.14M $ 16.14M ההיצע הכולל: $ 153.26M $ 153.26M $ 153.26M אספקה במחזור: $ 131.44M $ 131.44M $ 131.44M FDV (שווי מדולל מלא): $ 18.82M $ 18.82M $ 18.82M שיא כל הזמנים: $ 0.9778 $ 0.9778 $ 0.9778 שפל כל הזמנים: $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 מחיר נוכחי: $ 0.12282 $ 0.12282 $ 0.12282 למידע נוסף על IX Token (IXT) מחיר

IX Token (IXT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של IX Token (IXT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IXT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IXTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IXTטוקניומיקה, חקרו אתIXTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

