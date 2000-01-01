Russell 2000 Value (IWNON) ניתוח טכני היום דף Russell 2000 Value הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של IWNON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Russell 2000 Value למטה. הירשם

Russell 2000 Value (IWNON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Russell 2000 Value זרימת הון זרימת נטו פנימה IWNONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.