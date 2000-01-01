Russell 2000 ETF (IWMON) ניתוח טכני היום דף Russell 2000 ETF הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של IWMON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Russell 2000 ETF למטה. הירשם

Russell 2000 ETF (IWMON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Russell 2000 ETF זרימת הון זרימת נטו פנימה IWMONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.