Intuitive Surgical (ISRGON) ניתוח טכני היום דף Intuitive Surgical הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ISRGON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Intuitive Surgical למטה. הירשם

Intuitive Surgical (ISRGON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Intuitive Surgical זרימת הון זרימת נטו פנימה ISRGONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.