Islamic Coin (ISLM) מידע Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance. אתר רשמי: https://islamiccoin.net מסמך לבן: https://islamiccoin.net/whitepaper סייר בלוקים: https://explorer.haqq.network קנה ISLMעכשיו!

Islamic Coin (ISLM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Islamic Coin (ISLM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 41.74M $ 41.74M $ 41.74M ההיצע הכולל: $ 20.23B $ 20.23B $ 20.23B אספקה במחזור: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (שווי מדולל מלא): $ 411.26M $ 411.26M $ 411.26M שיא כל הזמנים: $ 0.10414 $ 0.10414 $ 0.10414 שפל כל הזמנים: $ 0.020090089173536628 $ 0.020090089173536628 $ 0.020090089173536628 מחיר נוכחי: $ 0.02033 $ 0.02033 $ 0.02033 למידע נוסף על Islamic Coin (ISLM) מחיר

Islamic Coin (ISLM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Islamic Coin (ISLM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ISLM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ISLMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ISLMטוקניומיקה, חקרו אתISLMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Islamic Coin (ISLM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ISLMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ISLM עכשיו את היסטוריית המחירים!

ISLM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ISLM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ISLM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ISLMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

