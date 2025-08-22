Islamic Coin (ISLM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02043. במהלך 24 השעות האחרונות, ISLM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01916 לבין שיא של $ 0.02043, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISLMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08164389016452497, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02058030302058458.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISLM השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, +1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Islamic Coin (ISLM) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Islamic Coin הוא $ 41.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.56K. ההיצע במחזור של ISLM הוא 2.05B, עם היצע כולל של 20228629237.45245. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 413.27M.
Islamic Coin (ISLM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Islamic Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0002183
+1.08%
30 ימים
$ -0.00791
-27.92%
60 ימים
$ -0.00999
-32.85%
90 ימים
$ -0.01147
-35.96%
Islamic Coin שינוי מחיר היום
היום,ISLM רשם שינוי של $ +0.0002183 (+1.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Islamic Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00791 (-27.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Islamic Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ISLM ראה שינוי של $ -0.00999 (-32.85%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Islamic Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01147 (-35.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance.
Islamic Coinתחזית מחיר (USD)
