ISKRA Token (ISK) מידע Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. אתר רשמי: https://iskra.world/ מסמך לבן: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C קנה ISKעכשיו!

ISKRA Token (ISK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ISKRA Token (ISK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M ההיצע הכולל: $ 996.85M $ 996.85M $ 996.85M אספקה במחזור: $ 383.17M $ 383.17M $ 383.17M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M שיא כל הזמנים: $ 0.3015 $ 0.3015 $ 0.3015 שפל כל הזמנים: $ 0.003558451112001086 $ 0.003558451112001086 $ 0.003558451112001086 מחיר נוכחי: $ 0.00361 $ 0.00361 $ 0.00361 למידע נוסף על ISKRA Token (ISK) מחיר

ISKRA Token (ISK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ISKRA Token (ISK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ISK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ISKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ISKטוקניומיקה, חקרו אתISKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

