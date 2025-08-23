ISKRA Token (ISK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0039. במהלך 24 השעות האחרונות, ISK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00377 לבין שיא של $ 0.00391, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6174141988689682, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003859622862244237.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISK השתנה ב +3.44% במהלך השעה האחרונה, +3.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
ISKRA Token (ISK) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של ISKRA Token הוא $ 1.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 358.36. ההיצע במחזור של ISK הוא 383.17M, עם היצע כולל של 996852899.71. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.90M.
ISKRA Token (ISK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של ISKRA Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0001297
+3.44%
30 ימים
$ -0.00164
-29.61%
60 ימים
$ -0.00101
-20.58%
90 ימים
$ -0.00262
-40.19%
ISKRA Token שינוי מחיר היום
היום,ISK רשם שינוי של $ +0.0001297 (+3.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ISKRA Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00164 (-29.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ISKRA Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ISK ראה שינוי של $ -0.00101 (-20.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ISKRA Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00262 (-40.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ISKRA Token (ISK)?
Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.
ISKRA Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ISKRA Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקISK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ISKRA Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךISKRA Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
ISKRA Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה ISKRA Token (ISK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ISKRA Token (ISK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ISKRA Token.
הבנת הטוקנומיקה של ISKRA Token (ISK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ISK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות ISKRA Token (ISK)
מחפש איך לקנותISKRA Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ISKRA Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.