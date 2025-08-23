עוד על ISK

ISKRA Token סֵמֶל

ISKRA Token מְחִיר(ISK)

1 ISK ל USDמחיר חי:

$0.0039
$0.0039$0.0039
+3.44%1D
USD
ISKRA Token (ISK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:35:28 (UTC+8)

ISKRA Token (ISK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00377
$ 0.00377$ 0.00377
24 שעות נמוך
$ 0.00391
$ 0.00391$ 0.00391
גבוה 24 שעות

$ 0.00377
$ 0.00377$ 0.00377

$ 0.00391
$ 0.00391$ 0.00391

$ 0.6174141988689682
$ 0.6174141988689682$ 0.6174141988689682

$ 0.003859622862244237
$ 0.003859622862244237$ 0.003859622862244237

+3.44%

+3.44%

-0.26%

-0.26%

ISKRA Token (ISK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0039. במהלך 24 השעות האחרונות, ISK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00377 לבין שיא של $ 0.00391, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6174141988689682, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003859622862244237.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISK השתנה ב +3.44% במהלך השעה האחרונה, +3.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.26% ב-7 הימים האחרונים.

ISKRA Token (ISK) מידע שוק

No.1958

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

$ 358.36
$ 358.36$ 358.36

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

383.17M
383.17M 383.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

996,852,899.71
996,852,899.71 996,852,899.71

38.31%

BASE

שווי השוק הנוכחי של ISKRA Token הוא $ 1.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 358.36. ההיצע במחזור של ISK הוא 383.17M, עם היצע כולל של 996852899.71. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.90M.

ISKRA Token (ISK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ISKRA Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0001297+3.44%
30 ימים$ -0.00164-29.61%
60 ימים$ -0.00101-20.58%
90 ימים$ -0.00262-40.19%
ISKRA Token שינוי מחיר היום

היום,ISK רשם שינוי של $ +0.0001297 (+3.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ISKRA Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00164 (-29.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ISKRA Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ISK ראה שינוי של $ -0.00101 (-20.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ISKRA Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00262 (-40.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ISKRA Token (ISK)?

מה זהISKRA Token (ISK)

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

ISKRA Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.

ISKRA Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ISKRA Token (ISK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ISKRA Token (ISK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ISKRA Token.

ISKRA Token (ISK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ISKRA Token (ISK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ISK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ISKRA Token (ISK)

ISK למטבעות מקומיים

ISKRA Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ISKRA Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ISKRA Token

כמה שווה ISKRA Token (ISK) היום?
החי ISKהמחיר ב USD הוא 0.0039 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ISK ל USD?
המחיר הנוכחי של ISK ל USD הוא $ 0.0039. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ISKRA Token?
שווי השוק של ISK הוא $ 1.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ISK?
ההיצע במחזור של ISK הוא 383.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ISK?
‏‏ISK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6174141988689682 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ISK?
ISK ‏‏רשם מחירATL של 0.003859622862244237 USD.
מהו נפח המסחר של ISK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ISK הוא $ 358.36 USD.
האם ISK יעלה השנה?
ISK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ISK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:35:28 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

