מה זהISKRA Token (ISK)

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

ISKRA Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ISKRA Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



ISKRA Token (ISK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ISKRA Token (ISK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ISK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ISKRA Token (ISK)

מחפש איך לקנותISKRA Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ISKRA Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ISK למטבעות מקומיים

ISKRA Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ISKRA Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ISKRA Token כמה שווה ISKRA Token (ISK) היום? החי ISKהמחיר ב USD הוא 0.0039 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ISK ל USD? $ 0.0039 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ISK ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של ISKRA Token? שווי השוק של ISK הוא $ 1.49M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ISK? ההיצע במחזור של ISK הוא 383.17M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ISK? ‏‏ISK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6174141988689682 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ISK? ISK ‏‏רשם מחירATL של 0.003859622862244237 USD . מהו נפח המסחר של ISK? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ISK הוא $ 358.36 USD . האם ISK יעלה השנה? ISK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ISK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

ISKRA Token (ISK) עדכונים חשובים מהתעשייה

