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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Irys, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Irys, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Irys (IRYS) ניתוח טכני היום

Irys (IRYS) ניתוח טכני היום

דף Irys הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של IRYS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Irys למטה.

Irys (IRYS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01396---15.65%+10.26%-58.43%
למידע נוסף על Irys מחיר

Irys אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Irys במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 13
נייטרלי 6
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 10נייטרלי 2קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 4קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01402
0.01401
R2
0.01401
0.01401
R1
0.01401
0.01401
PP
0.014
0.014
S1
0.014
0.014
S2
0.01399
0.014
S3
0.01399
0.01399

Irys אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.06M
$1.70 M
$1.75 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.15 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.18 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Irys זרימת הון

זרימת נטו פנימהIRYSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20$0.01 M0.01
2026-08-19-$0.04 M0.01
2026-08-18$0.01 M0.01
2026-08-17-$0.03 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Irys (IRYS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Irys מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTIRYS
$0.01396
$0.01396$0.01396
0.00%
4.14M (USDT)
/USDCIRYS
$0.014
$0.014$0.014
-0.06%
3.94M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

IRYS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

IRYS
IRYS
USD
USD

1 IRYS = 0.01396 USD

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