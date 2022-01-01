IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) מידע Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live. אתר רשמי: https://undercoveriris.io/ מסמך לבן: https://undercoveriris.io/who-is-iris סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xEA87148a703ADc0DE89dB2aC2b6b381093aE8ee0 קנה IRISVIRTUALעכשיו!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.92M $ 5.92M $ 5.92M שיא כל הזמנים: $ 0.0834 $ 0.0834 $ 0.0834 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.005923 $ 0.005923 $ 0.005923 למידע נוסף על IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) מחיר

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IRISVIRTUAL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IRISVIRTUALהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IRISVIRTUALטוקניומיקה, חקרו אתIRISVIRTUALהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

