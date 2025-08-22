עוד על IRISVIRTUAL

IRISVIRTUAL מידע על מחיר

IRISVIRTUAL מסמך לבן

IRISVIRTUAL אתר רשמי

IRISVIRTUAL טוקניומיקה

IRISVIRTUAL תחזית מחיר

IRISVIRTUAL היסטוריה

IRISVIRTUAL מדריך קנייה

IRISVIRTUALממיר מטבעות לפיאט

IRISVIRTUAL ספוט

IRISVIRTUAL חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

IRIS by Virtuals סֵמֶל

IRIS by Virtuals מְחִיר(IRISVIRTUAL)

1 IRISVIRTUAL ל USDמחיר חי:

$0.006389
$0.006389$0.006389
-8.87%1D
USD
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:14:18 (UTC+8)

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.006384
$ 0.006384$ 0.006384
24 שעות נמוך
$ 0.007534
$ 0.007534$ 0.007534
גבוה 24 שעות

$ 0.006384
$ 0.006384$ 0.006384

$ 0.007534
$ 0.007534$ 0.007534

--
----

--
----

-0.25%

-8.87%

-17.09%

-17.09%

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006385. במהלך 24 השעות האחרונות, IRISVIRTUAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006384 לבין שיא של $ 0.007534, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IRISVIRTUALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IRISVIRTUAL השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -8.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) מידע שוק

--
----

$ 54.76K
$ 54.76K$ 54.76K

$ 6.39M
$ 6.39M$ 6.39M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של IRIS by Virtuals הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.76K. ההיצע במחזור של IRISVIRTUAL הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.39M.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של IRIS by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00062186-8.87%
30 ימים$ +0.000139+2.22%
60 ימים$ -0.004135-39.31%
90 ימים$ -0.023615-78.72%
IRIS by Virtuals שינוי מחיר היום

היום,IRISVIRTUAL רשם שינוי של $ -0.00062186 (-8.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

IRIS by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000139 (+2.22%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

IRIS by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IRISVIRTUAL ראה שינוי של $ -0.004135 (-39.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

IRIS by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.023615 (-78.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)?

בדוק את IRIS by Virtuals עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live.

IRIS by Virtuals זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול IRIS by Virtualsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIRISVIRTUAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים IRIS by Virtualsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIRIS by Virtuals לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

IRIS by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IRIS by Virtuals.

בדוק את IRIS by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IRISVIRTUAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

מחפש איך לקנותIRIS by Virtuals? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש IRIS by Virtualsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IRISVIRTUAL למטבעות מקומיים

1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל VND
168.021275
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל AUD
A$0.0098329
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל GBP
0.0047249
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל EUR
0.00542725
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל USD
$0.006385
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל MYR
RM0.026817
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל TRY
0.2616573
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל JPY
¥0.938595
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל ARS
ARS$8.434585
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל RUB
0.51520565
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל INR
0.5590706
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל IDR
Rp104.6721144
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל KRW
8.8557396
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל PHP
0.36209335
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל EGP
￡E.0.30960865
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל BRL
R$0.0347344
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל CAD
C$0.0088113
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל BDT
0.7696479
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל NGN
9.73323015
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל COP
$25.54
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל ZAR
R.0.1119929
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל UAH
0.2615296
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל VES
Bs0.8939
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל CLP
$6.123215
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל PKR
Rs1.79552585
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל KZT
3.4016726
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל THB
฿0.2071294
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל TWD
NT$0.1946148
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל AED
د.إ0.02343295
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל CHF
Fr0.005108
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל HKD
HK$0.04986685
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל AMD
֏2.4176164
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל MAD
.د.م0.05727345
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל MXN
$0.1190164
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל SAR
ريال0.02394375
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל PLN
0.0232414
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל RON
лв0.0275832
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל SEK
kr0.0607852
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל BGN
лв0.01066295
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל HUF
Ft2.17173005
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל CZK
0.134085
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל KWD
د.ك0.001947425
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל ILS
0.0215813
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל AOA
Kz5.82037445
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל BHD
.د.ب0.00240076
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל BMD
$0.006385
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל DKK
kr0.0407363
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל HNL
L0.16556305
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל MUR
0.2914114
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל NAD
$0.1116098
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל NOK
kr0.06455235
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל NZD
$0.0108545
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל PAB
B/.0.006385
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל PGK
K0.0266893
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל QAR
ر.ق0.02304985
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) ל RSD
дин.0.6401601

IRIS by Virtuals מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של IRIS by Virtuals, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרIRIS by Virtuals הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על IRIS by Virtuals

כמה שווה IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) היום?
החי IRISVIRTUALהמחיר ב USD הוא 0.006385 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IRISVIRTUAL ל USD?
המחיר הנוכחי של IRISVIRTUAL ל USD הוא $ 0.006385. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של IRIS by Virtuals?
שווי השוק של IRISVIRTUAL הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IRISVIRTUAL?
ההיצע במחזור של IRISVIRTUAL הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IRISVIRTUAL?
‏‏IRISVIRTUAL השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IRISVIRTUAL?
IRISVIRTUAL ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של IRISVIRTUAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IRISVIRTUAL הוא $ 54.76K USD.
האם IRISVIRTUAL יעלה השנה?
IRISVIRTUAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IRISVIRTUAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:14:18 (UTC+8)

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

IRISVIRTUAL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

IRISVIRTUAL
IRISVIRTUAL
USD
USD

1 IRISVIRTUAL = 0.006385 USD

מסחרIRISVIRTUAL

USDTIRISVIRTUAL
$0.006389
$0.006389$0.006389
-8.79%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד