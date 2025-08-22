IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.006385. במהלך 24 השעות האחרונות, IRISVIRTUAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006384 לבין שיא של $ 0.007534, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IRISVIRTUALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IRISVIRTUAL השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -8.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) מידע שוק
--
----
$ 54.76K
$ 54.76K$ 54.76K
$ 6.39M
$ 6.39M$ 6.39M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של IRIS by Virtuals הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.76K. ההיצע במחזור של IRISVIRTUAL הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.39M.
IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של IRIS by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00062186
-8.87%
30 ימים
$ +0.000139
+2.22%
60 ימים
$ -0.004135
-39.31%
90 ימים
$ -0.023615
-78.72%
IRIS by Virtuals שינוי מחיר היום
היום,IRISVIRTUAL רשם שינוי של $ -0.00062186 (-8.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
IRIS by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000139 (+2.22%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
IRIS by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,IRISVIRTUAL ראה שינוי של $ -0.004135 (-39.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
IRIS by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.023615 (-78.72%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)?
