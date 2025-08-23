עוד על IONX

IONX מידע על מחיר

IONX מסמך לבן

IONX אתר רשמי

IONX טוקניומיקה

IONX תחזית מחיר

IONX היסטוריה

IONX מדריך קנייה

IONXממיר מטבעות לפיאט

IONX ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Charged Particles סֵמֶל

Charged Particles מְחִיר(IONX)

1 IONX ל USDמחיר חי:

$0.001739
$0.001739$0.001739
0.00%1D
USD
Charged Particles (IONX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:35:20 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001739
$ 0.001739$ 0.001739
24 שעות נמוך
$ 0.001739
$ 0.001739$ 0.001739
גבוה 24 שעות

$ 0.001739
$ 0.001739$ 0.001739

$ 0.001739
$ 0.001739$ 0.001739

$ 2.74840838
$ 2.74840838$ 2.74840838

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

+13.28%

+13.28%

Charged Particles (IONX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001739. במהלך 24 השעות האחרונות, IONX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001739 לבין שיא של $ 0.001739, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IONXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.74840838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IONX השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Charged Particles (IONX) מידע שוק

No.4833

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 173.90K
$ 173.90K$ 173.90K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Charged Particles הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של IONX הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 173.90K.

Charged Particles (IONX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Charged Particlesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.000153-8.09%
60 ימים$ +0.000594+51.87%
90 ימים$ +0.000127+7.87%
Charged Particles שינוי מחיר היום

היום,IONX רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Charged Particles שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000153 (-8.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Charged Particles שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IONX ראה שינוי של $ +0.000594 (+51.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Charged Particles שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000127 (+7.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Charged Particles (IONX)?

בדוק את Charged Particles עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCharged Particles (IONX)

Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

Charged Particles זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Charged Particlesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIONX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Charged Particlesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCharged Particles לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Charged Particlesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Charged Particles (IONX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Charged Particles (IONX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Charged Particles.

בדוק את Charged Particles תחזית המחיר עכשיו‏!

Charged Particles (IONX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Charged Particles (IONX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IONX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Charged Particles (IONX)

מחפש איך לקנותCharged Particles? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Charged Particlesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IONX למטבעות מקומיים

1 Charged Particles(IONX) ל VND
45.761785
1 Charged Particles(IONX) ל AUD
A$0.00266067
1 Charged Particles(IONX) ל GBP
0.00128686
1 Charged Particles(IONX) ל EUR
0.00147815
1 Charged Particles(IONX) ל USD
$0.001739
1 Charged Particles(IONX) ל MYR
RM0.0073038
1 Charged Particles(IONX) ל TRY
0.071299
1 Charged Particles(IONX) ל JPY
¥0.255633
1 Charged Particles(IONX) ל ARS
ARS$2.3033055
1 Charged Particles(IONX) ל RUB
0.14058076
1 Charged Particles(IONX) ל INR
0.15224945
1 Charged Particles(IONX) ל IDR
Rp28.04838317
1 Charged Particles(IONX) ל KRW
2.41526232
1 Charged Particles(IONX) ל PHP
0.09851435
1 Charged Particles(IONX) ל EGP
￡E.0.08437628
1 Charged Particles(IONX) ל BRL
R$0.00942538
1 Charged Particles(IONX) ל CAD
C$0.00239982
1 Charged Particles(IONX) ל BDT
0.21156674
1 Charged Particles(IONX) ל NGN
2.65901795
1 Charged Particles(IONX) ל COP
$6.956
1 Charged Particles(IONX) ל ZAR
R.0.03055423
1 Charged Particles(IONX) ל UAH
0.07208155
1 Charged Particles(IONX) ל VES
Bs0.24346
1 Charged Particles(IONX) ל CLP
$1.66944
1 Charged Particles(IONX) ל PKR
Rs0.49304128
1 Charged Particles(IONX) ל KZT
0.93043456
1 Charged Particles(IONX) ל THB
฿0.05641316
1 Charged Particles(IONX) ל TWD
NT$0.05300472
1 Charged Particles(IONX) ל AED
د.إ0.00638213
1 Charged Particles(IONX) ל CHF
Fr0.0013912
1 Charged Particles(IONX) ל HKD
HK$0.01358159
1 Charged Particles(IONX) ל AMD
֏0.66575876
1 Charged Particles(IONX) ל MAD
.د.م0.015651
1 Charged Particles(IONX) ל MXN
$0.03238018
1 Charged Particles(IONX) ל SAR
ريال0.00652125
1 Charged Particles(IONX) ל PLN
0.00632996
1 Charged Particles(IONX) ל RON
лв0.00749509
1 Charged Particles(IONX) ל SEK
kr0.01653789
1 Charged Particles(IONX) ל BGN
лв0.00290413
1 Charged Particles(IONX) ל HUF
Ft0.59087742
1 Charged Particles(IONX) ל CZK
0.03646683
1 Charged Particles(IONX) ל KWD
د.ك0.000530395
1 Charged Particles(IONX) ל ILS
0.00586043
1 Charged Particles(IONX) ל AOA
Kz1.58522023
1 Charged Particles(IONX) ל BHD
.د.ب0.000655603
1 Charged Particles(IONX) ל BMD
$0.001739
1 Charged Particles(IONX) ל DKK
kr0.01107743
1 Charged Particles(IONX) ל HNL
L0.04552702
1 Charged Particles(IONX) ל MUR
0.07936796
1 Charged Particles(IONX) ל NAD
$0.03048467
1 Charged Particles(IONX) ל NOK
kr0.01754651
1 Charged Particles(IONX) ל NZD
$0.0029563
1 Charged Particles(IONX) ל PAB
B/.0.001739
1 Charged Particles(IONX) ל PGK
K0.00733858
1 Charged Particles(IONX) ל QAR
ر.ق0.00631257
1 Charged Particles(IONX) ל RSD
дин.0.17403912

Charged Particles מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Charged Particles, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCharged Particles הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Charged Particles

כמה שווה Charged Particles (IONX) היום?
החי IONXהמחיר ב USD הוא 0.001739 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IONX ל USD?
המחיר הנוכחי של IONX ל USD הוא $ 0.001739. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Charged Particles?
שווי השוק של IONX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IONX?
ההיצע במחזור של IONX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IONX?
‏‏IONX השיג מחיר שיא (ATH) של 2.74840838 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IONX?
IONX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IONX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IONX הוא $ 0.00 USD.
האם IONX יעלה השנה?
IONX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IONX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:35:20 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

IONX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

IONX
IONX
USD
USD

1 IONX = 0.001739 USD

מסחרIONX

USDTIONX
$0.001739
$0.001739$0.001739
0.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד