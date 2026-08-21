Infinex (INX) ניתוח טכני היום דף Infinex הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של INX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Infinex למטה. הירשם

Infinex (INX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.008315 -- +6.11% +18.97% -17.88%

Infinex אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Infinex במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 5 קנה 9 ממוצעים נעים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 4 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.00842 0.00841 R2 0.00841 0.0084 R1 0.0084 0.0084 PP 0.00839 0.00839 S1 0.00838 0.00838 S2 0.00837 0.00838 S3 0.00836 0.00837

Infinex אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.87M $8.59 M $10.46 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.20 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.19 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.78 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.81 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Infinex זרימת הון זרימת נטו פנימה INXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.01 2026-08-20 $0.00 M 0.01 2026-08-19 $0.00 M 0.01 2026-08-18 $0.01 M 0.01 2026-08-17 $0.00 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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