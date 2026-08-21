INIT (INIT) ניתוח טכני היום דף INIT הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של INIT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של INIT למטה. הירשם

INIT (INIT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.05475 -- +6.45% -1.23% -33.53%

INIT אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של INIT במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 0 קנה 8 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.05474 0.05473 R2 0.05473 0.05472 R1 0.05472 0.05472 PP 0.05471 0.05471 S1 0.0547 0.0547 S2 0.05469 0.0547 S3 0.05468 0.05469

INIT אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.16M $4.48 M $4.63 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.21 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.19 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.31 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.28 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. INIT זרימת הון זרימת נטו פנימה INITUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.05 2026-08-20 -$0.10 M 0.05 2026-08-19 -$0.16 M 0.05 2026-08-18 -$0.18 M 0.05 2026-08-17 $0.02 M 0.05 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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