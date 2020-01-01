WAGMI HUB (INFOFI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי WAGMI HUB (INFOFI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

WAGMI HUB (INFOFI) מידע WAGMI is creating the most viral Web3 ecosystem across three verticals: InfoFi, AI, and Memes, supported by over 9 million users and trusted by top crypto names. אתר רשמי: https://wagmi.ceo/ מסמך לבן: https://docs.wagmi.ceo/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CcGRp72WaCjK8VQvNLTkNsxe9ajhF8n2DzV56P2rMbg4 קנה INFOFIעכשיו!

WAGMI HUB (INFOFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WAGMI HUB (INFOFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 259.60K $ 259.60K $ 259.60K שיא כל הזמנים: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0002596 $ 0.0002596 $ 0.0002596 למידע נוסף על WAGMI HUB (INFOFI) מחיר

WAGMI HUB (INFOFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של WAGMI HUB (INFOFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של INFOFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות INFOFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את INFOFIטוקניומיקה, חקרו אתINFOFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

WAGMI HUB (INFOFI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של INFOFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה INFOFI עכשיו את היסטוריית המחירים!

INFOFI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן INFOFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו INFOFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה INFOFIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

