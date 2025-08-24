WAGMI HUB (INFOFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002323. במהלך 24 השעות האחרונות, INFOFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002214 לבין שיא של $ 0.0002662, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INFOFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, INFOFI השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -11.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
WAGMI HUB (INFOFI) מידע שוק
$ 28.04K
$ 28.04K
$ 232.30K
$ 232.30K
1,000,000,000
1,000,000,000
SOL
שווי השוק הנוכחי של WAGMI HUB הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.04K. ההיצע במחזור של INFOFI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 232.30K.
WAGMI HUB (INFOFI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של WAGMI HUBהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000029771
-11.36%
30 ימים
$ -0.0001857
-44.43%
60 ימים
$ -0.0012677
-84.52%
90 ימים
$ -0.0012677
-84.52%
WAGMI HUB שינוי מחיר היום
היום,INFOFI רשם שינוי של $ -0.000029771 (-11.36%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
WAGMI HUB שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001857 (-44.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
WAGMI HUB שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,INFOFI ראה שינוי של $ -0.0012677 (-84.52%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
WAGMI HUB שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0012677 (-84.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של WAGMI HUB (INFOFI)?
WAGMI is creating the most viral Web3 ecosystem across three verticals: InfoFi, AI, and Memes, supported by over 9 million users and trusted by top crypto names.
WAGMI HUB זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול WAGMI HUBההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקINFOFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים WAGMI HUBאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWAGMI HUB לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
WAGMI HUBתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה WAGMI HUB (INFOFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WAGMI HUB (INFOFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WAGMI HUB.
הבנת הטוקנומיקה של WAGMI HUB (INFOFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INFOFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות WAGMI HUB (INFOFI)
מחפש איך לקנותWAGMI HUB? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש WAGMI HUBב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.