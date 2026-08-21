The Index (INDEX) ניתוח טכני היום דף The Index הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של INDEX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של The Index למטה. הירשם

The Index (INDEX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.006744 -- -18.04% -51.96% +124.80%

The Index אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של The Index במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 7 קנה 14 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 2 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 5 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.00659 0.00657 R2 0.00657 0.00655 R1 0.00656 0.00655 PP 0.00654 0.00654 S1 0.00652 0.00652 S2 0.0065 0.00652 S3 0.00649 0.0065

The Index אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $0.03 M $0.04 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.01 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.01 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. The Index זרימת הון זרימת נטו פנימה INDEXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.01 2026-08-20 $0.00 M 0.01 2026-08-19 -$0.01 M 0.01 2026-08-18 $0.00 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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