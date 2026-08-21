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The Index (INDEX) ניתוח טכני היום

The Index (INDEX) ניתוח טכני היום

דף The Index הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של INDEX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של The Index למטה.

The Index (INDEX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.006744---18.04%-51.96%+124.80%
למידע נוסף על The Index מחיר

The Index אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של The Index במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 7
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 2קנה 8
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 5קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.00659
0.00657
R2
0.00657
0.00655
R1
0.00656
0.00655
PP
0.00654
0.00654
S1
0.00652
0.00652
S2
0.0065
0.00652
S3
0.00649
0.0065

The Index אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

The Index זרימת הון

זרימת נטו פנימהINDEXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20$0.00 M0.01
2026-08-19-$0.01 M0.01
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על The Index

סחור ב The Index (INDEX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב The Index מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1INDEX
$0.006696
$0.006696$0.006696
+4.78%
8.92M (USDT)
/USDTINDEX
$0.006744
$0.006744$0.006744
+5.45%
10.93M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

INDEX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

INDEX
INDEX
USD
USD

1 INDEX = 0.006744 USD

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