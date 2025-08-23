Imagen Network (IMAGE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00113. במהלך 24 השעות האחרונות, IMAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00096 לבין שיא של $ 0.00122, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.037967214880751124, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001324653864187483.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMAGE השתנה ב +2.72% במהלך השעה האחרונה, -7.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Imagen Network (IMAGE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Imagen Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.29K. ההיצע במחזור של IMAGE הוא 0.00, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.65M.
Imagen Network (IMAGE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Imagen Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000899
-7.37%
30 ימים
$ -0.00169
-59.93%
60 ימים
$ -0.01379
-92.43%
90 ימים
$ -0.00287
-71.75%
Imagen Network שינוי מחיר היום
היום,IMAGE רשם שינוי של $ -0.0000899 (-7.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Imagen Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00169 (-59.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Imagen Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,IMAGE ראה שינוי של $ -0.01379 (-92.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Imagen Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00287 (-71.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Imagen Network (IMAGE)?
Imagen Network is the world’s first decentralized social networking platform fully powered by AI. It combines advanced models like DALL-E and Stable Diffusion with blockchain technology, allowing users to create, customize, and securely manage digital content. Designed for scalability and security, Imagen Network empowers creativity, content ownership, and decentralized interactions in Web3.
Imagen Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Imagen Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקIMAGE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Imagen Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךImagen Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Imagen Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Imagen Network (IMAGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Imagen Network (IMAGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Imagen Network.
הבנת הטוקנומיקה של Imagen Network (IMAGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IMAGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Imagen Network (IMAGE)
מחפש איך לקנותImagen Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Imagen Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.