Imagen Network סֵמֶל

Imagen Network מְחִיר(IMAGE)

1 IMAGE ל USDמחיר חי:

$0.00113
$0.00113$0.00113
-7.37%1D
USD
Imagen Network (IMAGE) טבלת מחירים חיה
Imagen Network (IMAGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00096
$ 0.00096$ 0.00096
24 שעות נמוך
$ 0.00122
$ 0.00122$ 0.00122
גבוה 24 שעות

$ 0.00096
$ 0.00096$ 0.00096

$ 0.00122
$ 0.00122$ 0.00122

$ 0.037967214880751124
$ 0.037967214880751124$ 0.037967214880751124

$ 0.001324653864187483
$ 0.001324653864187483$ 0.001324653864187483

+2.72%

-7.37%

-8.14%

-8.14%

Imagen Network (IMAGE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00113. במהלך 24 השעות האחרונות, IMAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00096 לבין שיא של $ 0.00122, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.037967214880751124, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001324653864187483.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IMAGE השתנה ב +2.72% במהלך השעה האחרונה, -7.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Imagen Network (IMAGE) מידע שוק

No.4859

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.29K
$ 1.29K$ 1.29K

$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Imagen Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.29K. ההיצע במחזור של IMAGE הוא 0.00, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.65M.

Imagen Network (IMAGE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Imagen Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000899-7.37%
30 ימים$ -0.00169-59.93%
60 ימים$ -0.01379-92.43%
90 ימים$ -0.00287-71.75%
Imagen Network שינוי מחיר היום

היום,IMAGE רשם שינוי של $ -0.0000899 (-7.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Imagen Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00169 (-59.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Imagen Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IMAGE ראה שינוי של $ -0.01379 (-92.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Imagen Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00287 (-71.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Imagen Network (IMAGE)?

בדוק את Imagen Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהImagen Network (IMAGE)

Imagen Network is the world’s first decentralized social networking platform fully powered by AI. It combines advanced models like DALL-E and Stable Diffusion with blockchain technology, allowing users to create, customize, and securely manage digital content. Designed for scalability and security, Imagen Network empowers creativity, content ownership, and decentralized interactions in Web3.

Imagen Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Imagen Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIMAGE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Imagen Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךImagen Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Imagen Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Imagen Network (IMAGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Imagen Network (IMAGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Imagen Network.

בדוק את Imagen Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Imagen Network (IMAGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Imagen Network (IMAGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IMAGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Imagen Network (IMAGE)

מחפש איך לקנותImagen Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Imagen Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IMAGE למטבעות מקומיים

1 Imagen Network(IMAGE) ל VND
29.73595
1 Imagen Network(IMAGE) ל AUD
A$0.0017289
1 Imagen Network(IMAGE) ל GBP
0.0008362
1 Imagen Network(IMAGE) ל EUR
0.0009605
1 Imagen Network(IMAGE) ל USD
$0.00113
1 Imagen Network(IMAGE) ל MYR
RM0.004746
1 Imagen Network(IMAGE) ל TRY
0.04633
1 Imagen Network(IMAGE) ל JPY
¥0.16611
1 Imagen Network(IMAGE) ל ARS
ARS$1.496685
1 Imagen Network(IMAGE) ל RUB
0.0913605
1 Imagen Network(IMAGE) ל INR
0.0989315
1 Imagen Network(IMAGE) ל IDR
Rp18.2258039
1 Imagen Network(IMAGE) ל KRW
1.5694344
1 Imagen Network(IMAGE) ל PHP
0.0640145
1 Imagen Network(IMAGE) ל EGP
￡E.0.054805
1 Imagen Network(IMAGE) ל BRL
R$0.0061246
1 Imagen Network(IMAGE) ל CAD
C$0.0015594
1 Imagen Network(IMAGE) ל BDT
0.1374758
1 Imagen Network(IMAGE) ל NGN
1.7278265
1 Imagen Network(IMAGE) ל COP
$4.52
1 Imagen Network(IMAGE) ל ZAR
R.0.0198541
1 Imagen Network(IMAGE) ל UAH
0.0468385
1 Imagen Network(IMAGE) ל VES
Bs0.1582
1 Imagen Network(IMAGE) ל CLP
$1.0848
1 Imagen Network(IMAGE) ל PKR
Rs0.3203776
1 Imagen Network(IMAGE) ל KZT
0.6045952
1 Imagen Network(IMAGE) ל THB
฿0.0366572
1 Imagen Network(IMAGE) ל TWD
NT$0.0344424
1 Imagen Network(IMAGE) ל AED
د.إ0.0041471
1 Imagen Network(IMAGE) ל CHF
Fr0.000904
1 Imagen Network(IMAGE) ל HKD
HK$0.0088253
1 Imagen Network(IMAGE) ל AMD
֏0.4326092
1 Imagen Network(IMAGE) ל MAD
.د.م0.01017
1 Imagen Network(IMAGE) ל MXN
$0.0210406
1 Imagen Network(IMAGE) ל SAR
ريال0.0042375
1 Imagen Network(IMAGE) ל PLN
0.0041132
1 Imagen Network(IMAGE) ל RON
лв0.0048703
1 Imagen Network(IMAGE) ל SEK
kr0.0107463
1 Imagen Network(IMAGE) ל BGN
лв0.0018871
1 Imagen Network(IMAGE) ל HUF
Ft0.3839514
1 Imagen Network(IMAGE) ל CZK
0.0236961
1 Imagen Network(IMAGE) ל KWD
د.ك0.00034465
1 Imagen Network(IMAGE) ל ILS
0.0038081
1 Imagen Network(IMAGE) ל AOA
Kz1.0300741
1 Imagen Network(IMAGE) ל BHD
.د.ب0.00042601
1 Imagen Network(IMAGE) ל BMD
$0.00113
1 Imagen Network(IMAGE) ל DKK
kr0.0071981
1 Imagen Network(IMAGE) ל HNL
L0.0295834
1 Imagen Network(IMAGE) ל MUR
0.0515732
1 Imagen Network(IMAGE) ל NAD
$0.0198089
1 Imagen Network(IMAGE) ל NOK
kr0.0114017
1 Imagen Network(IMAGE) ל NZD
$0.001921
1 Imagen Network(IMAGE) ל PAB
B/.0.00113
1 Imagen Network(IMAGE) ל PGK
K0.0047686
1 Imagen Network(IMAGE) ל QAR
ر.ق0.0041019
1 Imagen Network(IMAGE) ל RSD
дин.0.1130904

Imagen Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Imagen Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרImagen Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Imagen Network

כמה שווה Imagen Network (IMAGE) היום?
החי IMAGEהמחיר ב USD הוא 0.00113 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IMAGE ל USD?
המחיר הנוכחי של IMAGE ל USD הוא $ 0.00113. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Imagen Network?
שווי השוק של IMAGE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IMAGE?
ההיצע במחזור של IMAGE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IMAGE?
‏‏IMAGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.037967214880751124 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IMAGE?
IMAGE ‏‏רשם מחירATL של 0.001324653864187483 USD.
מהו נפח המסחר של IMAGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IMAGE הוא $ 1.29K USD.
האם IMAGE יעלה השנה?
IMAGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IMAGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

