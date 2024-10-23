Infinitar (IGT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Infinitar (IGT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Infinitar (IGT) מידע Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games. אתר רשמי: https://www.infinitar.com מסמך לבן: https://infinitar.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xD5eeEc1a534c35C418B44bb28E4d5a602f1A22DE קנה IGTעכשיו!

Infinitar (IGT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Infinitar (IGT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 19.11M $ 19.11M $ 19.11M ההיצע הכולל: $ 847.89M $ 847.89M $ 847.89M אספקה במחזור: $ 264.01M $ 264.01M $ 264.01M FDV (שווי מדולל מלא): $ 61.39M $ 61.39M $ 61.39M שיא כל הזמנים: $ 0.8193 $ 0.8193 $ 0.8193 שפל כל הזמנים: $ 0.03002440696950975 $ 0.03002440696950975 $ 0.03002440696950975 מחיר נוכחי: $ 0.0724 $ 0.0724 $ 0.0724 למידע נוסף על Infinitar (IGT) מחיר

Infinitar (IGT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Infinitar (IGT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IGT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IGTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IGTטוקניומיקה, חקרו אתIGTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות IGT מעוניין להוסיף את Infinitar (IGT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת IGT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות IGT ב-MEXC עכשיו!

Infinitar (IGT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IGTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IGT עכשיו את היסטוריית המחירים!

IGT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן IGT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IGT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה IGTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!