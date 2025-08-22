עוד על IFR

Inferium AI סֵמֶל

Inferium AI מְחִיר(IFR)

Inferium AI (IFR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:24:09 (UTC+8)

Inferium AI (IFR) מידע על מחיר (USD)

-9.15%

Inferium AI (IFR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00447. במהלך 24 השעות האחרונות, IFR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00435 לבין שיא של $ 0.00471, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IFRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IFR השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Inferium AI (IFR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Inferium AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 119.66K. ההיצע במחזור של IFR הוא --, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.

Inferium AI (IFR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Inferium AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002096-4.47%
30 ימים$ -0.00503-52.95%
60 ימים$ -0.01776-79.90%
90 ימים$ -0.02053-82.12%
Inferium AI שינוי מחיר היום

היום,IFR רשם שינוי של $ -0.0002096 (-4.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Inferium AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00503 (-52.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Inferium AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IFR ראה שינוי של $ -0.01776 (-79.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Inferium AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02053 (-82.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Inferium AI (IFR)?

בדוק את Inferium AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהInferium AI (IFR)

Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.

Inferium AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Inferium AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIFR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Inferium AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךInferium AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Inferium AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Inferium AI (IFR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Inferium AI (IFR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Inferium AI.

בדוק את Inferium AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Inferium AI (IFR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Inferium AI (IFR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IFR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Inferium AI (IFR)

מחפש איך לקנותInferium AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Inferium AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IFR למטבעות מקומיים

Inferium AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Inferium AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרInferium AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Inferium AI

כמה שווה Inferium AI (IFR) היום?
החי IFRהמחיר ב USD הוא 0.00447 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IFR ל USD?
המחיר הנוכחי של IFR ל USD הוא $ 0.00447. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Inferium AI?
שווי השוק של IFR הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IFR?
ההיצע במחזור של IFR הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IFR?
‏‏IFR השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IFR?
IFR ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של IFR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IFR הוא $ 119.66K USD.
האם IFR יעלה השנה?
IFR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IFR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:24:09 (UTC+8)

Inferium AI (IFR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

