Inferium AI (IFR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00447. במהלך 24 השעות האחרונות, IFR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00435 לבין שיא של $ 0.00471, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IFRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IFR השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Inferium AI (IFR) מידע שוק
$ 119.66K
$ 119.66K
$ 1.12M
$ 1.12M
250,000,000
250,000,000
BASE
שווי השוק הנוכחי של Inferium AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 119.66K. ההיצע במחזור של IFR הוא --, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.
Inferium AI (IFR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Inferium AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0002096
-4.47%
30 ימים
$ -0.00503
-52.95%
60 ימים
$ -0.01776
-79.90%
90 ימים
$ -0.02053
-82.12%
Inferium AI שינוי מחיר היום
היום,IFR רשם שינוי של $ -0.0002096 (-4.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Inferium AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00503 (-52.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Inferium AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,IFR ראה שינוי של $ -0.01776 (-79.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Inferium AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02053 (-82.12%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Inferium AI (IFR)?
Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.
Inferium AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Inferium AI (IFR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Inferium AI (IFR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Inferium AI.
הבנת הטוקנומיקה של Inferium AI (IFR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IFR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Inferium AI (IFR)
