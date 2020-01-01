iShares Emerging ETF (IEMGON) ניתוח טכני היום דף iShares Emerging ETF הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של IEMGON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של iShares Emerging ETF למטה. הירשם

iShares Emerging ETF (IEMGON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

IShares Emerging ETF זרימת הון זרימת נטו פנימה IEMGONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.