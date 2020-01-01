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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MEET48, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MEET48, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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MEET48 (IDOL) ניתוח טכני היום

MEET48 (IDOL) ניתוח טכני היום

דף MEET48 הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של IDOL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MEET48 למטה.

MEET48 (IDOL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01621---3.69%+9.15%-36.11%
למידע נוסף על MEET48 מחיר

MEET48 אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MEET48 במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 2
נייטרלי 6
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 6קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01628
0.01627
R2
0.01627
0.01627
R1
0.01627
0.01627
PP
0.01626
0.01626
S1
0.01626
0.01626
S2
0.01625
0.01626
S3
0.01625
0.01625

MEET48 אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.29M
$3.59 M
$3.88 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.04 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

MEET48 זרימת הון

זרימת נטו פנימהIDOLUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב MEET48 (IDOL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב MEET48 מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTIDOL
$0.01621
$0.01621$0.01621
-0.24%
4.09M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

IDOL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

IDOL
IDOL
USD
USD

1 IDOL = 0.0162 USD

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