MEET48 (IDOL) ניתוח טכני היום דף MEET48 הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של IDOL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MEET48 למטה. הירשם

MEET48 (IDOL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01621 -- -3.69% +9.15% -36.11%

MEET48 אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MEET48 במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 6 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 2 נייטרלי 6 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01628 0.01627 R2 0.01627 0.01627 R1 0.01627 0.01627 PP 0.01626 0.01626 S1 0.01626 0.01626 S2 0.01625 0.01626 S3 0.01625 0.01625

MEET48 אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.29M $3.59 M $3.88 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.02 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.04 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.04 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. MEET48 זרימת הון זרימת נטו פנימה IDOLUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב MEET48 (IDOL) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב MEET48 מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT IDOL $0.01621 $0.01621 $0.01621 -0.24% 4.09M (USDT) סַחַר