Ideaology (IDEA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ideaology (IDEA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.

Ideaology (IDEA) מידע Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform. אתר רשמי: https://ideaology.io מסמך לבן: https://global-uploads.webflow.com/5eaabc1f881f9827599091f1/5fa8956e5c7efe44f6bf17cd_White%20Paper%20v2.1.pdf סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xa26df7f21d752bcd3a413ba496485d87d65eef8f קנה IDEAעכשיו!

Ideaology (IDEA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ideaology (IDEA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 326.50K $ 326.50K $ 326.50K ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 326.50K $ 326.50K $ 326.50K שיא כל הזמנים: $ 0.3216 $ 0.3216 $ 0.3216 שפל כל הזמנים: $ 0.00005293866037595 $ 0.00005293866037595 $ 0.00005293866037595 מחיר נוכחי: $ 0.0000653 $ 0.0000653 $ 0.0000653 למידע נוסף על Ideaology (IDEA) מחיר

Ideaology (IDEA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ideaology (IDEA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IDEA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IDEAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IDEAטוקניומיקה, חקרו אתIDEAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות IDEA מעוניין להוסיף את Ideaology (IDEA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת IDEA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות IDEA ב-MEXC עכשיו!

Ideaology (IDEA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IDEAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IDEA עכשיו את היסטוריית המחירים!

IDEA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן IDEA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IDEA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה IDEAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

