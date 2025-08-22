עוד על ICPX

Icrypex Token סֵמֶל

Icrypex Token מְחִיר(ICPX)

1 ICPX ל USDמחיר חי:

$0.959
$0.959$0.959
+0.20%1D
USD
Icrypex Token (ICPX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:13:47 (UTC+8)

Icrypex Token (ICPX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.956
$ 0.956$ 0.956
24 שעות נמוך
$ 0.994
$ 0.994$ 0.994
גבוה 24 שעות

$ 0.956
$ 0.956$ 0.956

$ 0.994
$ 0.994$ 0.994

$ 2.0308218890089247
$ 2.0308218890089247$ 2.0308218890089247

$ 0.9098292302059229
$ 0.9098292302059229$ 0.9098292302059229

-1.24%

+0.20%

-0.42%

-0.42%

Icrypex Token (ICPX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.959. במהלך 24 השעות האחרונות, ICPX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.956 לבין שיא של $ 0.994, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICPXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0308218890089247, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.9098292302059229.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICPX השתנה ב -1.24% במהלך השעה האחרונה, +0.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Icrypex Token (ICPX) מידע שוק

No.4074

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 30.17K
$ 30.17K$ 30.17K

$ 479.50M
$ 479.50M$ 479.50M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

261,015,290.49
261,015,290.49 261,015,290.49

0.00%

AVAX_CCHAIN

שווי השוק הנוכחי של Icrypex Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 30.17K. ההיצע במחזור של ICPX הוא 0.00, עם היצע כולל של 261015290.49. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 479.50M.

Icrypex Token (ICPX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Icrypex Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00191+0.20%
30 ימים$ -0.27-21.97%
60 ימים$ -0.294-23.47%
90 ימים$ -0.295-23.53%
Icrypex Token שינוי מחיר היום

היום,ICPX רשם שינוי של $ +0.00191 (+0.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Icrypex Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.27 (-21.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Icrypex Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ICPX ראה שינוי של $ -0.294 (-23.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Icrypex Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.295 (-23.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Icrypex Token (ICPX)?

בדוק את Icrypex Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIcrypex Token (ICPX)

Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

Icrypex Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Icrypex Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקICPX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Icrypex Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIcrypex Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Icrypex Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Icrypex Token (ICPX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Icrypex Token (ICPX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Icrypex Token.

בדוק את Icrypex Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Icrypex Token (ICPX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Icrypex Token (ICPX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ICPX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Icrypex Token (ICPX)

מחפש איך לקנותIcrypex Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Icrypex Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ICPX למטבעות מקומיים

1 Icrypex Token(ICPX) ל VND
25,236.085
1 Icrypex Token(ICPX) ל AUD
A$1.47686
1 Icrypex Token(ICPX) ל GBP
0.70966
1 Icrypex Token(ICPX) ל EUR
0.81515
1 Icrypex Token(ICPX) ל USD
$0.959
1 Icrypex Token(ICPX) ל MYR
RM4.0278
1 Icrypex Token(ICPX) ל TRY
39.29982
1 Icrypex Token(ICPX) ל JPY
¥140.973
1 Icrypex Token(ICPX) ל ARS
ARS$1,266.839
1 Icrypex Token(ICPX) ל RUB
77.38171
1 Icrypex Token(ICPX) ל INR
83.97004
1 Icrypex Token(ICPX) ל IDR
Rp15,721.30896
1 Icrypex Token(ICPX) ל KRW
1,330.09464
1 Icrypex Token(ICPX) ל PHP
54.38489
1 Icrypex Token(ICPX) ל EGP
￡E.46.50191
1 Icrypex Token(ICPX) ל BRL
R$5.21696
1 Icrypex Token(ICPX) ל CAD
C$1.32342
1 Icrypex Token(ICPX) ל BDT
115.59786
1 Icrypex Token(ICPX) ל NGN
1,461.89001
1 Icrypex Token(ICPX) ל COP
$3,836
1 Icrypex Token(ICPX) ל ZAR
R.16.82086
1 Icrypex Token(ICPX) ל UAH
39.28064
1 Icrypex Token(ICPX) ל VES
Bs134.26
1 Icrypex Token(ICPX) ל CLP
$919.681
1 Icrypex Token(ICPX) ל PKR
Rs269.68039
1 Icrypex Token(ICPX) ל KZT
510.91684
1 Icrypex Token(ICPX) ל THB
฿31.10996
1 Icrypex Token(ICPX) ל TWD
NT$29.23032
1 Icrypex Token(ICPX) ל AED
د.إ3.51953
1 Icrypex Token(ICPX) ל CHF
Fr0.7672
1 Icrypex Token(ICPX) ל HKD
HK$7.48979
1 Icrypex Token(ICPX) ל AMD
֏363.11576
1 Icrypex Token(ICPX) ל MAD
.د.م8.60223
1 Icrypex Token(ICPX) ל MXN
$17.87576
1 Icrypex Token(ICPX) ל SAR
ريال3.59625
1 Icrypex Token(ICPX) ל PLN
3.49076
1 Icrypex Token(ICPX) ל RON
лв4.14288
1 Icrypex Token(ICPX) ל SEK
kr9.12968
1 Icrypex Token(ICPX) ל BGN
лв1.60153
1 Icrypex Token(ICPX) ל HUF
Ft326.18467
1 Icrypex Token(ICPX) ל CZK
20.139
1 Icrypex Token(ICPX) ל KWD
د.ك0.292495
1 Icrypex Token(ICPX) ל ILS
3.24142
1 Icrypex Token(ICPX) ל AOA
Kz874.19563
1 Icrypex Token(ICPX) ל BHD
.د.ب0.360584
1 Icrypex Token(ICPX) ל BMD
$0.959
1 Icrypex Token(ICPX) ל DKK
kr6.11842
1 Icrypex Token(ICPX) ל HNL
L24.86687
1 Icrypex Token(ICPX) ל MUR
43.76876
1 Icrypex Token(ICPX) ל NAD
$16.76332
1 Icrypex Token(ICPX) ל NOK
kr9.69549
1 Icrypex Token(ICPX) ל NZD
$1.6303
1 Icrypex Token(ICPX) ל PAB
B/.0.959
1 Icrypex Token(ICPX) ל PGK
K4.00862
1 Icrypex Token(ICPX) ל QAR
ر.ق3.46199
1 Icrypex Token(ICPX) ל RSD
дин.96.14934

Icrypex Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Icrypex Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרIcrypex Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Icrypex Token

כמה שווה Icrypex Token (ICPX) היום?
החי ICPXהמחיר ב USD הוא 0.959 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ICPX ל USD?
המחיר הנוכחי של ICPX ל USD הוא $ 0.959. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Icrypex Token?
שווי השוק של ICPX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ICPX?
ההיצע במחזור של ICPX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ICPX?
‏‏ICPX השיג מחיר שיא (ATH) של 2.0308218890089247 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ICPX?
ICPX ‏‏רשם מחירATL של 0.9098292302059229 USD.
מהו נפח המסחר של ICPX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ICPX הוא $ 30.17K USD.
האם ICPX יעלה השנה?
ICPX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ICPX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:13:47 (UTC+8)

