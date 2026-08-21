Impossible Cloud Net (ICNT) ניתוח טכני היום דף Impossible Cloud Net הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ICNT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Impossible Cloud Net למטה. הירשם

Impossible Cloud Net (ICNT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.11502 -- -14.00% -39.33% -62.89%

Impossible Cloud Net אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Impossible Cloud Net במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 2 קנה 8 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1154 0.1153 R2 0.1153 0.1152 R1 0.1151 0.1152 PP 0.1151 0.1151 S1 0.1148 0.1149 S2 0.1148 0.1149 S3 0.1146 0.1148

Impossible Cloud Net אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.46M $3.58 M $5.04 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.06 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.13 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.13 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Impossible Cloud Net זרימת הון זרימת נטו פנימה ICNTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.12 2026-08-20 $0.00 M 0.12 2026-08-19 $0.01 M 0.12 2026-08-18 -$0.02 M 0.13 2026-08-17 $0.00 M 0.13 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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