קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Impossible Cloud Net, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Impossible Cloud Net, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על ICNT

ICNT מידע על מחיר

מה זה ICNT

ICNT מסמך לבן

ICNT אתר רשמי

ICNT טוקניומיקה

ICNT תחזית מחיר

ICNT היסטוריה

ICNT מדריך קנייה

ICNTממיר מטבעות לפיאט

ICNT ספוט

ICNT חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Impossible Cloud Net (ICNT) ניתוח טכני היום

Impossible Cloud Net (ICNT) ניתוח טכני היום

דף Impossible Cloud Net הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ICNT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Impossible Cloud Net למטה.

Impossible Cloud Net (ICNT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.11502---14.00%-39.33%-62.89%
למידע נוסף על Impossible Cloud Net מחיר

Impossible Cloud Net אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Impossible Cloud Net במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 2
קנה 8
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1154
0.1153
R2
0.1153
0.1152
R1
0.1151
0.1152
PP
0.1151
0.1151
S1
0.1148
0.1149
S2
0.1148
0.1149
S3
0.1146
0.1148

Impossible Cloud Net אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.46M
$3.58 M
$5.04 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.13 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.13 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Impossible Cloud Net זרימת הון

זרימת נטו פנימהICNTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.12
2026-08-20$0.00 M0.12
2026-08-19$0.01 M0.12
2026-08-18-$0.02 M0.13
2026-08-17$0.00 M0.13

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Impossible Cloud Net

סחור ב Impossible Cloud Net (ICNT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Impossible Cloud Net מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTICNT
$0.11502
$0.11502$0.11502
-4.59%
602.27K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ICNT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ICNT
ICNT
USD
USD

1 ICNT = 0.11502 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.