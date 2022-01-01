Ice Open Network (ICENETWORK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ice Open Network (ICENETWORK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ice Open Network (ICENETWORK) מידע Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. אתר רשמי: https://ice.io מסמך לבן: https://ice.io/whitepaper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND קנה ICENETWORKעכשיו!

Ice Open Network (ICENETWORK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ice Open Network (ICENETWORK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 31.91M $ 31.91M $ 31.91M ההיצע הכולל: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B אספקה במחזור: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (שווי מדולל מלא): $ 102.01M $ 102.01M $ 102.01M שיא כל הזמנים: $ 0.013243 $ 0.013243 $ 0.013243 שפל כל הזמנים: $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 מחיר נוכחי: $ 0.004823 $ 0.004823 $ 0.004823 למידע נוסף על Ice Open Network (ICENETWORK) מחיר

Ice Open Network (ICENETWORK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ice Open Network (ICENETWORK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ICENETWORK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ICENETWORKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ICENETWORKטוקניומיקה, חקרו אתICENETWORKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ICENETWORK מעוניין להוסיף את Ice Open Network (ICENETWORK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ICENETWORK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ICENETWORK ב-MEXC עכשיו!

Ice Open Network (ICENETWORK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ICENETWORKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ICENETWORK עכשיו את היסטוריית המחירים!

ICENETWORK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ICENETWORK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ICENETWORK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ICENETWORKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!