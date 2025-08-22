Ice Open Network (ICENETWORK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004745. במהלך 24 השעות האחרונות, ICENETWORK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004718 לבין שיא של $ 0.005058, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICENETWORKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.31287622386434477, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002752095838621793.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICENETWORK השתנה ב -1.74% במהלך השעה האחרונה, -4.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Ice Open Network (ICENETWORK) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Ice Open Network הוא $ 31.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 172.00K. ההיצע במחזור של ICENETWORK הוא 6.62B, עם היצע כולל של 21150537435.26. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.36M.
Ice Open Network (ICENETWORK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Ice Open Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00023454
-4.71%
30 ימים
$ -0.000106
-2.19%
60 ימים
$ -0.000708
-12.99%
90 ימים
$ -0.001977
-29.42%
Ice Open Network שינוי מחיר היום
היום,ICENETWORK רשם שינוי של $ -0.00023454 (-4.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Ice Open Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000106 (-2.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Ice Open Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ICENETWORK ראה שינוי של $ -0.000708 (-12.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Ice Open Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001977 (-29.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.
איך לקנות Ice Open Network (ICENETWORK)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.