מה זהIce Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Ice Open Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ice Open Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקICENETWORK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ice Open Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIce Open Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ice Open Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ice Open Network (ICENETWORK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ice Open Network (ICENETWORK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ice Open Network.

בדוק את Ice Open Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Ice Open Network (ICENETWORK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ice Open Network (ICENETWORK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ICENETWORK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ice Open Network (ICENETWORK)

מחפש איך לקנותIce Open Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ice Open Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ICENETWORK למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Ice Open Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ice Open Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ice Open Network כמה שווה Ice Open Network (ICENETWORK) היום? החי ICENETWORKהמחיר ב USD הוא 0.004745 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ICENETWORK ל USD? $ 0.004745 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ICENETWORK ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Ice Open Network? שווי השוק של ICENETWORK הוא $ 31.39M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ICENETWORK? ההיצע במחזור של ICENETWORK הוא 6.62B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ICENETWORK? ‏‏ICENETWORK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.31287622386434477 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ICENETWORK? ICENETWORK ‏‏רשם מחירATL של 0.002752095838621793 USD . מהו נפח המסחר של ICENETWORK? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ICENETWORK הוא $ 172.00K USD . האם ICENETWORK יעלה השנה? ICENETWORK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ICENETWORK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

