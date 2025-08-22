עוד על ICENETWORK

Ice Open Network סֵמֶל

Ice Open Network מְחִיר(ICENETWORK)

1 ICENETWORK ל USDמחיר חי:

$0.004745
$0.004745$0.004745
-4.71%1D
USD
Ice Open Network (ICENETWORK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:13:39 (UTC+8)

Ice Open Network (ICENETWORK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.004718
$ 0.004718$ 0.004718
24 שעות נמוך
$ 0.005058
$ 0.005058$ 0.005058
גבוה 24 שעות

$ 0.004718
$ 0.004718$ 0.004718

$ 0.005058
$ 0.005058$ 0.005058

$ 0.31287622386434477
$ 0.31287622386434477$ 0.31287622386434477

$ 0.002752095838621793
$ 0.002752095838621793$ 0.002752095838621793

-1.74%

-4.71%

-19.84%

-19.84%

Ice Open Network (ICENETWORK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004745. במהלך 24 השעות האחרונות, ICENETWORK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004718 לבין שיא של $ 0.005058, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICENETWORKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.31287622386434477, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002752095838621793.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICENETWORK השתנה ב -1.74% במהלך השעה האחרונה, -4.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ice Open Network (ICENETWORK) מידע שוק

No.733

$ 31.39M
$ 31.39M$ 31.39M

$ 172.00K
$ 172.00K$ 172.00K

$ 100.36M
$ 100.36M$ 100.36M

6.62B
6.62B 6.62B

21,150,537,435.26
21,150,537,435.26 21,150,537,435.26

BSC

שווי השוק הנוכחי של Ice Open Network הוא $ 31.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 172.00K. ההיצע במחזור של ICENETWORK הוא 6.62B, עם היצע כולל של 21150537435.26. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.36M.

Ice Open Network (ICENETWORK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ice Open Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00023454-4.71%
30 ימים$ -0.000106-2.19%
60 ימים$ -0.000708-12.99%
90 ימים$ -0.001977-29.42%
Ice Open Network שינוי מחיר היום

היום,ICENETWORK רשם שינוי של $ -0.00023454 (-4.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ice Open Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000106 (-2.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ice Open Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ICENETWORK ראה שינוי של $ -0.000708 (-12.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ice Open Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001977 (-29.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ice Open Network (ICENETWORK)?

בדוק את Ice Open Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIce Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Ice Open Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ice Open Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקICENETWORK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ice Open Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIce Open Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ice Open Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ice Open Network (ICENETWORK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ice Open Network (ICENETWORK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ice Open Network.

בדוק את Ice Open Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Ice Open Network (ICENETWORK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ice Open Network (ICENETWORK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ICENETWORK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ice Open Network (ICENETWORK)

מחפש איך לקנותIce Open Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ice Open Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ICENETWORK למטבעות מקומיים

1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל VND
124.864675
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל AUD
A$0.0073073
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל GBP
0.0035113
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל EUR
0.00403325
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל USD
$0.004745
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל MYR
RM0.019929
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל TRY
0.1944501
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל JPY
¥0.697515
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל ARS
ARS$6.268145
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל RUB
0.38287405
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל INR
0.4154722
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל IDR
Rp77.7868728
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל KRW
6.5811252
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל PHP
0.26908895
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל EGP
￡E.0.23008505
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל BRL
R$0.0258128
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל CAD
C$0.0065481
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל BDT
0.5719623
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל NGN
7.23323055
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל COP
$18.98
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל ZAR
R.0.0832273
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל UAH
0.1943552
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל VES
Bs0.6643
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל CLP
$4.550455
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל PKR
Rs1.33434145
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל KZT
2.5279462
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל THB
฿0.1539278
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל TWD
NT$0.1446276
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל AED
د.إ0.01741415
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל CHF
Fr0.003796
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל HKD
HK$0.03705845
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל AMD
֏1.7966468
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל MAD
.د.م0.04256265
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל MXN
$0.0884468
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל SAR
ريال0.01779375
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל PLN
0.0172718
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל RON
лв0.0204984
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל SEK
kr0.0451724
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל BGN
лв0.00792415
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל HUF
Ft1.61391685
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל CZK
0.099645
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל KWD
د.ك0.001447225
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל ILS
0.0160381
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל AOA
Kz4.32539965
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל BHD
.د.ب0.00178412
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל BMD
$0.004745
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל DKK
kr0.0302731
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל HNL
L0.12303785
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל MUR
0.2165618
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל NAD
$0.0829426
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל NOK
kr0.04797195
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל NZD
$0.0080665
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל PAB
B/.0.004745
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל PGK
K0.0198341
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל QAR
ر.ق0.01712945
1 Ice Open Network(ICENETWORK) ל RSD
дин.0.4757337

Ice Open Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ice Open Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרIce Open Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ice Open Network

כמה שווה Ice Open Network (ICENETWORK) היום?
החי ICENETWORKהמחיר ב USD הוא 0.004745 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ICENETWORK ל USD?
המחיר הנוכחי של ICENETWORK ל USD הוא $ 0.004745. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ice Open Network?
שווי השוק של ICENETWORK הוא $ 31.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ICENETWORK?
ההיצע במחזור של ICENETWORK הוא 6.62B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ICENETWORK?
‏‏ICENETWORK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.31287622386434477 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ICENETWORK?
ICENETWORK ‏‏רשם מחירATL של 0.002752095838621793 USD.
מהו נפח המסחר של ICENETWORK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ICENETWORK הוא $ 172.00K USD.
האם ICENETWORK יעלה השנה?
ICENETWORK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ICENETWORK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:13:39 (UTC+8)

Ice Open Network (ICENETWORK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

