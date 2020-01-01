iShares Gold Trust (IAUON) ניתוח טכני היום דף iShares Gold Trust הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של IAUON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של iShares Gold Trust למטה. הירשם

iShares Gold Trust (IAUON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

IShares Gold Trust זרימת הון זרימת נטו פנימה IAUONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.