עוד על IAI

IAI מידע על מחיר

IAI מסמך לבן

IAI אתר רשמי

IAI טוקניומיקה

IAI תחזית מחיר

IAI היסטוריה

IAI מדריך קנייה

IAIממיר מטבעות לפיאט

IAI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

iAI Center סֵמֶל

iAI Center מְחִיר(IAI)

1 IAI ל USDמחיר חי:

$0.00357
$0.00357$0.00357
-20.84%1D
USD
iAI Center (IAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:47:46 (UTC+8)

iAI Center (IAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00289
$ 0.00289$ 0.00289
24 שעות נמוך
$ 0.0047
$ 0.0047$ 0.0047
גבוה 24 שעות

$ 0.00289
$ 0.00289$ 0.00289

$ 0.0047
$ 0.0047$ 0.0047

--
----

--
----

0.00%

-20.84%

-54.47%

-54.47%

iAI Center (IAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00357. במהלך 24 השעות האחרונות, IAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00289 לבין שיא של $ 0.0047, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -20.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-54.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

iAI Center (IAI) מידע שוק

--
----

$ 6.82K
$ 6.82K$ 6.82K

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

שווי השוק הנוכחי של iAI Center הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.82K. ההיצע במחזור של IAI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.57M.

iAI Center (IAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של iAI Centerהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00093985-20.84%
30 ימים$ -0.00251-41.29%
60 ימים$ -0.00182-33.77%
90 ימים$ -0.01143-76.20%
iAI Center שינוי מחיר היום

היום,IAI רשם שינוי של $ -0.00093985 (-20.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

iAI Center שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00251 (-41.29%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

iAI Center שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IAI ראה שינוי של $ -0.00182 (-33.77%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

iAI Center שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01143 (-76.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של iAI Center (IAI)?

בדוק את iAI Center עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהiAI Center (IAI)

iAI is a groundbreaking project focused on creating an AI Platform-as-a-Service (PaaS) that delivers intelligent automation solutions accessible to everyone, anytime and anywhere, regardless of gender or age. Our mission is to transform the AI and Web3 ecosystem by seamlessly integrating advanced technologies into everyday life, improving efficiency, connectivity, and sustainability.

iAI Center זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול iAI Centerההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים iAI Centerאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךiAI Center לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

iAI Centerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה iAI Center (IAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות iAI Center (IAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור iAI Center.

בדוק את iAI Center תחזית המחיר עכשיו‏!

iAI Center (IAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של iAI Center (IAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות iAI Center (IAI)

מחפש איך לקנותiAI Center? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש iAI Centerב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IAI למטבעות מקומיים

1 iAI Center(IAI) ל VND
93.94455
1 iAI Center(IAI) ל AUD
A$0.0054621
1 iAI Center(IAI) ל GBP
0.0026418
1 iAI Center(IAI) ל EUR
0.0030345
1 iAI Center(IAI) ל USD
$0.00357
1 iAI Center(IAI) ל MYR
RM0.014994
1 iAI Center(IAI) ל TRY
0.1463343
1 iAI Center(IAI) ל JPY
¥0.52479
1 iAI Center(IAI) ל ARS
ARS$4.7919396
1 iAI Center(IAI) ל RUB
0.2881347
1 iAI Center(IAI) ל INR
0.3124464
1 iAI Center(IAI) ל IDR
Rp57.5806371
1 iAI Center(IAI) ל KRW
4.9583016
1 iAI Center(IAI) ל PHP
0.2022405
1 iAI Center(IAI) ל EGP
￡E.0.1731807
1 iAI Center(IAI) ל BRL
R$0.019278
1 iAI Center(IAI) ל CAD
C$0.0049266
1 iAI Center(IAI) ל BDT
0.4343262
1 iAI Center(IAI) ל NGN
5.4587085
1 iAI Center(IAI) ל COP
$14.28
1 iAI Center(IAI) ל ZAR
R.0.0627249
1 iAI Center(IAI) ל UAH
0.1479765
1 iAI Center(IAI) ל VES
Bs0.4998
1 iAI Center(IAI) ל CLP
$3.42363
1 iAI Center(IAI) ל PKR
Rs1.0121664
1 iAI Center(IAI) ל KZT
1.9100928
1 iAI Center(IAI) ל THB
฿0.1157037
1 iAI Center(IAI) ל TWD
NT$0.1087422
1 iAI Center(IAI) ל AED
د.إ0.0131019
1 iAI Center(IAI) ל CHF
Fr0.002856
1 iAI Center(IAI) ל HKD
HK$0.0278817
1 iAI Center(IAI) ל AMD
֏1.3667388
1 iAI Center(IAI) ל MAD
.د.م0.03213
1 iAI Center(IAI) ל MXN
$0.0662592
1 iAI Center(IAI) ל SAR
ريال0.0133875
1 iAI Center(IAI) ל PLN
0.0129948
1 iAI Center(IAI) ל RON
лв0.0153867
1 iAI Center(IAI) ל SEK
kr0.0339864
1 iAI Center(IAI) ל BGN
лв0.0059619
1 iAI Center(IAI) ל HUF
Ft1.2121935
1 iAI Center(IAI) ל CZK
0.0748629
1 iAI Center(IAI) ל KWD
د.ك0.00108885
1 iAI Center(IAI) ל ILS
0.0119952
1 iAI Center(IAI) ל AOA
Kz3.2543049
1 iAI Center(IAI) ל BHD
.د.ب0.00134589
1 iAI Center(IAI) ל BMD
$0.00357
1 iAI Center(IAI) ל DKK
kr0.0227409
1 iAI Center(IAI) ל HNL
L0.0934626
1 iAI Center(IAI) ל MUR
0.1629348
1 iAI Center(IAI) ל NAD
$0.0625821
1 iAI Center(IAI) ל NOK
kr0.0359499
1 iAI Center(IAI) ל NZD
$0.006069
1 iAI Center(IAI) ל PAB
B/.0.00357
1 iAI Center(IAI) ל PGK
K0.0150654
1 iAI Center(IAI) ל QAR
ر.ق0.0129591
1 iAI Center(IAI) ל RSD
дин.0.357357

iAI Center מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של iAI Center, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרiAI Center הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על iAI Center

כמה שווה iAI Center (IAI) היום?
החי IAIהמחיר ב USD הוא 0.00357 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IAI ל USD?
המחיר הנוכחי של IAI ל USD הוא $ 0.00357. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של iAI Center?
שווי השוק של IAI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IAI?
ההיצע במחזור של IAI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IAI?
‏‏IAI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IAI?
IAI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של IAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IAI הוא $ 6.82K USD.
האם IAI יעלה השנה?
IAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:47:46 (UTC+8)

iAI Center (IAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

IAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

IAI
IAI
USD
USD

1 IAI = 0.00357 USD

מסחרIAI

USDTIAI
$0.00357
$0.00357$0.00357
-20.84%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד