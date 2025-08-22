HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00203. במהלך 24 השעות האחרונות, HYPERSKIDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002 לבין שיא של $ 0.0023, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HYPERSKIDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.024004661749068318, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000005915438903127.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HYPERSKIDS השתנה ב +1.44% במהלך השעה האחרונה, -7.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של HYPERSKIDS הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.69K. ההיצע במחזור של HYPERSKIDS הוא 0.00, עם היצע כולל של 999987426.744986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.03M.
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של HYPERSKIDSהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00016983
-7.72%
30 ימים
$ +0.00084
+70.58%
60 ימים
$ +0.00067
+49.26%
90 ימים
$ -0.0043
-67.94%
HYPERSKIDS שינוי מחיר היום
היום,HYPERSKIDS רשם שינוי של $ -0.00016983 (-7.72%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
HYPERSKIDS שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00084 (+70.58%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
HYPERSKIDS שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HYPERSKIDS ראה שינוי של $ +0.00067 (+49.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
HYPERSKIDS שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0043 (-67.94%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)?
Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology.
Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives.
HYPERSKIDS זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול HYPERSKIDSההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHYPERSKIDS לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
HYPERSKIDSתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HYPERSKIDS.
הבנת הטוקנומיקה של HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HYPERSKIDS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)
מחפש איך לקנותHYPERSKIDS? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש HYPERSKIDSב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.