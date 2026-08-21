Hyperlane (HYPER) ניתוח טכני היום דף Hyperlane הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HYPER מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hyperlane למטה. הירשם

Hyperlane (HYPER) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.06576 -- +2.33% -2.06% -37.41%

Hyperlane אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Hyperlane במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 4 קנה 15 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 2 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.06573 0.06572 R2 0.06572 0.06571 R1 0.06571 0.06571 PP 0.0657 0.0657 S1 0.06569 0.06569 S2 0.06568 0.06569 S3 0.06567 0.06568

Hyperlane אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.26M $5.96 M $6.22 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.06 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.05 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.11 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.11 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Hyperlane זרימת הון זרימת נטו פנימה HYPERUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.06 M 0.07 2026-08-20 -$0.11 M 0.07 2026-08-19 $0.02 M 0.06 2026-08-18 -$0.07 M 0.06 2026-08-17 $0.03 M 0.06 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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