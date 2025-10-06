Hybrid מחיר היום

מחיר Hybrid (HYB) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001006, עם שינוי של 0.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYB ל USD הוא $ 0.0001006 לכל HYB.

Hybrid כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- HYB. ב‑24 השעות האחרונות, HYB סחר בין $ 0.0000996 (נמוך) ל $ 0.0001081 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, HYB נע ב -0.70% בשעה האחרונה ו -10.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.01K.

Hybrid (HYB) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 54.01K$ 54.01K $ 54.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.60K$ 100.60K $ 100.60K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Hybrid הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.01K. ההיצע במחזור של HYB הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.60K.