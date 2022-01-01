Honeyland (HXD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Honeyland (HXD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Honeyland (HXD) מידע Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project. אתר רשמי: https://honey.land/ מסמך לבן: https://docs.honey.land/hc/en/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/3dgCCb15HMQSA4Pn3Tfii5vRk7aRqTH95LJjxzsG2Mug קנה HXDעכשיו!

Honeyland (HXD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Honeyland (HXD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M שיא כל הזמנים: $ 0.282 $ 0.282 $ 0.282 שפל כל הזמנים: $ 0.002741222502780159 $ 0.002741222502780159 $ 0.002741222502780159 מחיר נוכחי: $ 0.0032 $ 0.0032 $ 0.0032 למידע נוסף על Honeyland (HXD) מחיר

Honeyland (HXD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Honeyland (HXD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HXD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HXDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HXDטוקניומיקה, חקרו אתHXDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HXD מעוניין להוסיף את Honeyland (HXD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HXD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HXD ב-MEXC עכשיו!

Honeyland (HXD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HXDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HXD עכשיו את היסטוריית המחירים!

HXD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HXD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HXD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HXDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!