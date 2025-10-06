HUMP AI מחיר היום

מחיר HUMP AI (HUMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.000022, עם שינוי של 4.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HUMP ל USD הוא $ 0.000022 לכל HUMP.

HUMP AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- HUMP. ב‑24 השעות האחרונות, HUMP סחר בין $ 0.000022 (נמוך) ל $ 0.000023 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, HUMP נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -21.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 106.62.

HUMP AI (HUMP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 106.62$ 106.62 $ 106.62 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 110.00K$ 110.00K $ 110.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של HUMP AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 106.62. ההיצע במחזור של HUMP הוא --, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.00K.