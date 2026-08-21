Huma Finance (HUMA) ניתוח טכני היום דף Huma Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HUMA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Huma Finance למטה. הירשם

Huma Finance (HUMA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02165 -- +10.06% -0.60% -7.68%

Huma Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Huma Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 8 נייטרלי 7 קנה 11 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 2 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 5 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02165 0.02165 R2 0.02165 0.02164 R1 0.02164 0.02164 PP 0.02164 0.02164 S1 0.02163 0.02163 S2 0.02163 0.02163 S3 0.02162 0.02163

Huma Finance אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.32M $1.55 M $1.87 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.04 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.22 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.22 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Huma Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה HUMAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.02 2026-08-20 -$0.05 M 0.02 2026-08-19 $0.03 M 0.02 2026-08-18 -$0.01 M 0.02 2026-08-17 $0.00 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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