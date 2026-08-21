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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Huma Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Huma Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Huma Finance (HUMA) ניתוח טכני היום

Huma Finance (HUMA) ניתוח טכני היום

דף Huma Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HUMA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Huma Finance למטה.

Huma Finance (HUMA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02165--+10.06%-0.60%-7.68%
למידע נוסף על Huma Finance מחיר

Huma Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Huma Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 8
נייטרלי 7
קנה 11
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 2קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 5קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02165
0.02165
R2
0.02165
0.02164
R1
0.02164
0.02164
PP
0.02164
0.02164
S1
0.02163
0.02163
S2
0.02163
0.02163
S3
0.02162
0.02163

Huma Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.32M
$1.55 M
$1.87 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.22 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.22 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Huma Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהHUMAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.02
2026-08-20-$0.05 M0.02
2026-08-19$0.03 M0.02
2026-08-18-$0.01 M0.02
2026-08-17$0.00 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Huma Finance

סחור ב Huma Finance (HUMA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Huma Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTHUMA
$0.02165
$0.02165$0.02165
-0.59%
2.47M (USDT)
/USDCHUMA
$0.02166
$0.02166$0.02166
-0.41%
2.43M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

HUMA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HUMA
HUMA
USD
USD

1 HUMA = 0.02165 USD

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