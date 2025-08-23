עוד על HST

HST מידע על מחיר

HST אתר רשמי

HST טוקניומיקה

HST תחזית מחיר

HST היסטוריה

HST מדריך קנייה

HSTממיר מטבעות לפיאט

HST ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

HeadStarter סֵמֶל

HeadStarter מְחִיר(HST)

1 HST ל USDמחיר חי:

$0.009595
$0.009595$0.009595
+2.75%1D
USD
HeadStarter (HST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:47:18 (UTC+8)

HeadStarter (HST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.009296
$ 0.009296$ 0.009296
24 שעות נמוך
$ 0.009671
$ 0.009671$ 0.009671
גבוה 24 שעות

$ 0.009296
$ 0.009296$ 0.009296

$ 0.009671
$ 0.009671$ 0.009671

$ 1,244.3513246451348
$ 1,244.3513246451348$ 1,244.3513246451348

$ 0.003887105623902062
$ 0.003887105623902062$ 0.003887105623902062

-0.86%

+2.75%

+5.28%

+5.28%

HeadStarter (HST) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.009584. במהלך 24 השעות האחרונות, HST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.009296 לבין שיא של $ 0.009671, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,244.3513246451348, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003887105623902062.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HST השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, +2.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HeadStarter (HST) מידע שוק

No.7136

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.75K
$ 99.75K$ 99.75K

$ 23.96M
$ 23.96M$ 23.96M

0.00
0.00 0.00

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

0.00%

HBAR

שווי השוק הנוכחי של HeadStarter הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.75K. ההיצע במחזור של HST הוא 0.00, עם היצע כולל של 2500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.96M.

HeadStarter (HST) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של HeadStarterהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0002568+2.75%
30 ימים$ -0.001477-13.36%
60 ימים$ +0.003043+46.52%
90 ימים$ +0.001699+21.54%
HeadStarter שינוי מחיר היום

היום,HST רשם שינוי של $ +0.0002568 (+2.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

HeadStarter שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001477 (-13.36%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

HeadStarter שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HST ראה שינוי של $ +0.003043 (+46.52%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

HeadStarter שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001699 (+21.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HeadStarter (HST)?

בדוק את HeadStarter עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHeadStarter (HST)

HeadStarter is the Web3 Start-up Accelerator and Launchpad of the Hedera Ecosystem. Innovating through Web3 crowdfunding solutions via an array of products from IDOs, INOs to StakePools and much more, HeadStarter offers a complete service suite to ensure the success of emerging Web3 start-ups.

HeadStarter זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול HeadStarterההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHST את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים HeadStarterאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHeadStarter לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

HeadStarterתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HeadStarter (HST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HeadStarter (HST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HeadStarter.

בדוק את HeadStarter תחזית המחיר עכשיו‏!

HeadStarter (HST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HeadStarter (HST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות HeadStarter (HST)

מחפש איך לקנותHeadStarter? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש HeadStarterב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HST למטבעות מקומיים

1 HeadStarter(HST) ל VND
252.20296
1 HeadStarter(HST) ל AUD
A$0.01466352
1 HeadStarter(HST) ל GBP
0.00709216
1 HeadStarter(HST) ל EUR
0.0081464
1 HeadStarter(HST) ל USD
$0.009584
1 HeadStarter(HST) ל MYR
RM0.0402528
1 HeadStarter(HST) ל TRY
0.39284816
1 HeadStarter(HST) ל JPY
¥1.408848
1 HeadStarter(HST) ל ARS
ARS$12.86441152
1 HeadStarter(HST) ל RUB
0.77352464
1 HeadStarter(HST) ל INR
0.83879168
1 HeadStarter(HST) ל IDR
Rp154.58062352
1 HeadStarter(HST) ל KRW
13.31102592
1 HeadStarter(HST) ל PHP
0.5429336
1 HeadStarter(HST) ל EGP
￡E.0.46491984
1 HeadStarter(HST) ל BRL
R$0.0517536
1 HeadStarter(HST) ל CAD
C$0.01322592
1 HeadStarter(HST) ל BDT
1.16598944
1 HeadStarter(HST) ל NGN
14.6544152
1 HeadStarter(HST) ל COP
$38.336
1 HeadStarter(HST) ל ZAR
R.0.16839088
1 HeadStarter(HST) ל UAH
0.3972568
1 HeadStarter(HST) ל VES
Bs1.34176
1 HeadStarter(HST) ל CLP
$9.191056
1 HeadStarter(HST) ל PKR
Rs2.71725568
1 HeadStarter(HST) ל KZT
5.12782336
1 HeadStarter(HST) ל THB
฿0.31061744
1 HeadStarter(HST) ל TWD
NT$0.29192864
1 HeadStarter(HST) ל AED
د.إ0.03517328
1 HeadStarter(HST) ל CHF
Fr0.0076672
1 HeadStarter(HST) ל HKD
HK$0.07485104
1 HeadStarter(HST) ל AMD
֏3.66913856
1 HeadStarter(HST) ל MAD
.د.م0.086256
1 HeadStarter(HST) ל MXN
$0.17787904
1 HeadStarter(HST) ל SAR
ريال0.03594
1 HeadStarter(HST) ל PLN
0.03488576
1 HeadStarter(HST) ל RON
лв0.04130704
1 HeadStarter(HST) ל SEK
kr0.09123968
1 HeadStarter(HST) ל BGN
лв0.01600528
1 HeadStarter(HST) ל HUF
Ft3.2542472
1 HeadStarter(HST) ל CZK
0.20097648
1 HeadStarter(HST) ל KWD
د.ك0.00292312
1 HeadStarter(HST) ל ILS
0.03220224
1 HeadStarter(HST) ל AOA
Kz8.73648688
1 HeadStarter(HST) ל BHD
.د.ب0.003613168
1 HeadStarter(HST) ל BMD
$0.009584
1 HeadStarter(HST) ל DKK
kr0.06105008
1 HeadStarter(HST) ל HNL
L0.25090912
1 HeadStarter(HST) ל MUR
0.43741376
1 HeadStarter(HST) ל NAD
$0.16800752
1 HeadStarter(HST) ל NOK
kr0.09651088
1 HeadStarter(HST) ל NZD
$0.0162928
1 HeadStarter(HST) ל PAB
B/.0.009584
1 HeadStarter(HST) ל PGK
K0.04044448
1 HeadStarter(HST) ל QAR
ر.ق0.03478992
1 HeadStarter(HST) ל RSD
дин.0.9593584

HeadStarter מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של HeadStarter, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרHeadStarter הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על HeadStarter

כמה שווה HeadStarter (HST) היום?
החי HSTהמחיר ב USD הוא 0.009584 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HST ל USD?
המחיר הנוכחי של HST ל USD הוא $ 0.009584. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HeadStarter?
שווי השוק של HST הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HST?
ההיצע במחזור של HST הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HST?
‏‏HST השיג מחיר שיא (ATH) של 1,244.3513246451348 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HST?
HST ‏‏רשם מחירATL של 0.003887105623902062 USD.
מהו נפח המסחר של HST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HST הוא $ 99.75K USD.
האם HST יעלה השנה?
HST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:47:18 (UTC+8)

HeadStarter (HST) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

HST-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HST
HST
USD
USD

1 HST = 0.009584 USD

מסחרHST

USDTHST
$0.009595
$0.009595$0.009595
+2.77%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד