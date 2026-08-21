HashKey Platform (HSK) ניתוח טכני היום דף HashKey Platform הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HSK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של HashKey Platform למטה. הירשם

HashKey Platform (HSK) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.09073 -- +6.74% +6.22% -35.61%

HashKey Platform זרימת הון זרימת נטו פנימה HSKUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.09 2026-08-20 $0.00 M 0.09 2026-08-19 $0.00 M 0.09 2026-08-18 $0.01 M 0.09 2026-08-17 $0.00 M 0.09 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב HashKey Platform (HSK) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב HashKey Platform מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT HSK $0.09073 $0.09073 $0.09073 -0.18% 918.25K (USDT) סַחַר