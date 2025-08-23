עוד על HQ

Metaverse HQ סֵמֶל

Metaverse HQ מְחִיר(HQ)

1 HQ ל USDמחיר חי:

Metaverse HQ (HQ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:33:32 (UTC+8)

Metaverse HQ (HQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-14.22%

Metaverse HQ (HQ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001418. במהלך 24 השעות האחרונות, HQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001418 לבין שיא של $ 0.001433, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.013291326792334588, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000929013700379791.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HQ השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metaverse HQ (HQ) מידע שוק

No.4693

ETH

שווי השוק הנוכחי של Metaverse HQ הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.25. ההיצע במחזור של HQ הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.42M.

Metaverse HQ (HQ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Metaverse HQהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.00041-22.43%
60 ימים$ -0.000613-30.19%
90 ימים$ -0.000381-21.18%
Metaverse HQ שינוי מחיר היום

היום,HQ רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Metaverse HQ שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00041 (-22.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Metaverse HQ שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HQ ראה שינוי של $ -0.000613 (-30.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Metaverse HQ שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000381 (-21.18%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Metaverse HQ (HQ)?

בדוק את Metaverse HQ עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMetaverse HQ (HQ)

The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization.

Metaverse HQ זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Metaverse HQההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHQ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Metaverse HQאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMetaverse HQ לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Metaverse HQתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Metaverse HQ (HQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Metaverse HQ (HQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Metaverse HQ.

בדוק את Metaverse HQ תחזית המחיר עכשיו‏!

Metaverse HQ (HQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Metaverse HQ (HQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Metaverse HQ (HQ)

מחפש איך לקנותMetaverse HQ? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Metaverse HQב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HQ למטבעות מקומיים

Metaverse HQ מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Metaverse HQ, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMetaverse HQ הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Metaverse HQ

כמה שווה Metaverse HQ (HQ) היום?
החי HQהמחיר ב USD הוא 0.001418 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HQ ל USD?
המחיר הנוכחי של HQ ל USD הוא $ 0.001418. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Metaverse HQ?
שווי השוק של HQ הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HQ?
ההיצע במחזור של HQ הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HQ?
‏‏HQ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.013291326792334588 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HQ?
HQ ‏‏רשם מחירATL של 0.000929013700379791 USD.
מהו נפח המסחר של HQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HQ הוא $ 5.25 USD.
האם HQ יעלה השנה?
HQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:33:32 (UTC+8)

Metaverse HQ (HQ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

