Robinhood xStock (HOODX) ניתוח טכני היום דף Robinhood xStock הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HOODX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Robinhood xStock למטה. הירשם

Robinhood xStock (HOODX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Robinhood xStock זרימת הון זרימת נטו פנימה HOODXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.