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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Hoodrat, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Hoodrat, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Hoodrat (HOODRAT) ניתוח טכני היום

Hoodrat (HOODRAT) ניתוח טכני היום

דף Hoodrat הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HOODRAT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hoodrat למטה.

Hoodrat (HOODRAT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0035442--+31.99%+265.38%-11.40%
למידע נוסף על Hoodrat מחיר

Hoodrat אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Hoodrat במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 2
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.003513
0.003508
R2
0.003508
0.003505
R1
0.003505
0.003503
PP
0.0035
0.0035
S1
0.003497
0.003497
S2
0.003492
0.003495
S3
0.003489
0.003492

Hoodrat אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.08 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.08 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Hoodrat זרימת הון

זרימת נטו פנימהHOODRATUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Hoodrat

סחור ב Hoodrat (HOODRAT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Hoodrat מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1HOODRAT
$0.0034956
$0.0034956$0.0034956
-11.75%
16.44M (USDT)
/USDTHOODRAT
$0.0035442
$0.0035442$0.0035442
-10.54%
30.01M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

HOODRAT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HOODRAT
HOODRAT
USD
USD

1 HOODRAT = 0.0035442 USD

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