Hoodrat (HOODRAT) ניתוח טכני היום דף Hoodrat הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HOODRAT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hoodrat למטה. הירשם

Hoodrat (HOODRAT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0035442 -- +31.99% +265.38% -11.40%

Hoodrat אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Hoodrat במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 17 נייטרלי 2 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.003513 0.003508 R2 0.003508 0.003505 R1 0.003505 0.003503 PP 0.0035 0.0035 S1 0.003497 0.003497 S2 0.003492 0.003495 S3 0.003489 0.003492

Hoodrat אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $0.03 M $0.04 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.02 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.08 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.08 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Hoodrat זרימת הון זרימת נטו פנימה HOODRATUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Hoodrat (HOODRAT) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Hoodrat מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USD1 HOODRAT $0.0034956 $0.0034956 $0.0034956 -11.75% 16.44M (USDT) סַחַר / USDT HOODRAT $0.0035442 $0.0035442 $0.0035442 -10.54% 30.01M (USDT) סַחַר