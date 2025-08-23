עוד על HOMER

Homer Simpson סֵמֶל

Homer Simpson מְחִיר(HOMER)

1 HOMER ל USDמחיר חי:

$0.0000000000000712
$0.0000000000000712$0.0000000000000712
0.00%1D
USD
Homer Simpson (HOMER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:33:04 (UTC+8)

Homer Simpson (HOMER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000000000000712
$ 0.0000000000000712$ 0.0000000000000712
24 שעות נמוך
$ 0.0000000000000839
$ 0.0000000000000839$ 0.0000000000000839
גבוה 24 שעות

$ 0.0000000000000712
$ 0.0000000000000712$ 0.0000000000000712

$ 0.0000000000000839
$ 0.0000000000000839$ 0.0000000000000839

$ 0.000000000021019436
$ 0.000000000021019436$ 0.000000000021019436

$ 0.00000000000003647
$ 0.00000000000003647$ 0.00000000000003647

0.00%

0.00%

-28.80%

-28.80%

Homer Simpson (HOMER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000000000000712. במהלך 24 השעות האחרונות, HOMER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000000000000712 לבין שיא של $ 0.0000000000000839, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOMERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000000021019436, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000000000003647.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOMER השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Homer Simpson (HOMER) מידע שוק

No.7590

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 253.10
$ 253.10$ 253.10

$ 29.90K
$ 29.90K$ 29.90K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

SOL

שווי השוק הנוכחי של Homer Simpson הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 253.10. ההיצע במחזור של HOMER הוא 0.00, עם היצע כולל של 420000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.90K.

Homer Simpson (HOMER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Homer Simpsonהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.0000000000000164-18.73%
60 ימים$ +0.0000000000000033+4.86%
90 ימים$ -0.0000000000000073-9.30%
Homer Simpson שינוי מחיר היום

היום,HOMER רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Homer Simpson שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000000000164 (-18.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Homer Simpson שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HOMER ראה שינוי של $ +0.0000000000000033 (+4.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Homer Simpson שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000000000073 (-9.30%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Homer Simpson (HOMER)?

בדוק את Homer Simpson עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHomer Simpson (HOMER)

HOMER is memecoin on Solana chain

Homer Simpson זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Homer Simpsonההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHOMER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Homer Simpsonאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHomer Simpson לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Homer Simpsonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Homer Simpson (HOMER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Homer Simpson (HOMER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Homer Simpson.

בדוק את Homer Simpson תחזית המחיר עכשיו‏!

Homer Simpson (HOMER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Homer Simpson (HOMER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOMER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Homer Simpson (HOMER)

מחפש איך לקנותHomer Simpson? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Homer Simpsonב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HOMER למטבעות מקומיים

1 Homer Simpson(HOMER) ל VND
0.000000001873628
1 Homer Simpson(HOMER) ל AUD
A$0.000000000000108936
1 Homer Simpson(HOMER) ל GBP
0.000000000000052688
1 Homer Simpson(HOMER) ל EUR
0.00000000000006052
1 Homer Simpson(HOMER) ל USD
$0.0000000000000712
1 Homer Simpson(HOMER) ל MYR
RM0.00000000000029904
1 Homer Simpson(HOMER) ל TRY
0.0000000000029192
1 Homer Simpson(HOMER) ל JPY
¥0.0000000000104664
1 Homer Simpson(HOMER) ל ARS
ARS$0.0000000000943044
1 Homer Simpson(HOMER) ל RUB
0.00000000000575652
1 Homer Simpson(HOMER) ל INR
0.00000000000623356
1 Homer Simpson(HOMER) ל IDR
Rp0.000000001148386936
1 Homer Simpson(HOMER) ל KRW
0.000000000098888256
1 Homer Simpson(HOMER) ל PHP
0.00000000000403348
1 Homer Simpson(HOMER) ל EGP
￡E.0.0000000000034532
1 Homer Simpson(HOMER) ל BRL
R$0.000000000000385904
1 Homer Simpson(HOMER) ל CAD
C$0.000000000000098256
1 Homer Simpson(HOMER) ל BDT
0.000000000008662192
1 Homer Simpson(HOMER) ל NGN
0.00000000010886836
1 Homer Simpson(HOMER) ל COP
$0.0000000002848
1 Homer Simpson(HOMER) ל ZAR
R.0.000000000001250984
1 Homer Simpson(HOMER) ל UAH
0.00000000000295124
1 Homer Simpson(HOMER) ל VES
Bs0.000000000009968
1 Homer Simpson(HOMER) ל CLP
$0.000000000068352
1 Homer Simpson(HOMER) ל PKR
Rs0.000000000020186624
1 Homer Simpson(HOMER) ל KZT
0.000000000038094848
1 Homer Simpson(HOMER) ל THB
฿0.000000000002309728
1 Homer Simpson(HOMER) ל TWD
NT$0.000000000002170176
1 Homer Simpson(HOMER) ל AED
د.إ0.000000000000261304
1 Homer Simpson(HOMER) ל CHF
Fr0.00000000000005696
1 Homer Simpson(HOMER) ל HKD
HK$0.000000000000556072
1 Homer Simpson(HOMER) ל AMD
֏0.000000000027258208
1 Homer Simpson(HOMER) ל MAD
.د.م0.0000000000006408
1 Homer Simpson(HOMER) ל MXN
$0.000000000001325744
1 Homer Simpson(HOMER) ל SAR
ريال0.000000000000267
1 Homer Simpson(HOMER) ל PLN
0.000000000000259168
1 Homer Simpson(HOMER) ל RON
лв0.000000000000306872
1 Homer Simpson(HOMER) ל SEK
kr0.000000000000677112
1 Homer Simpson(HOMER) ל BGN
лв0.000000000000118904
1 Homer Simpson(HOMER) ל HUF
Ft0.000000000024192336
1 Homer Simpson(HOMER) ל CZK
0.000000000001493064
1 Homer Simpson(HOMER) ל KWD
د.ك0.000000000000021716
1 Homer Simpson(HOMER) ל ILS
0.000000000000239944
1 Homer Simpson(HOMER) ל AOA
Kz0.000000000064903784
1 Homer Simpson(HOMER) ל BHD
.د.ب0.0000000000000268424
1 Homer Simpson(HOMER) ל BMD
$0.0000000000000712
1 Homer Simpson(HOMER) ל DKK
kr0.000000000000453544
1 Homer Simpson(HOMER) ל HNL
L0.000000000001864016
1 Homer Simpson(HOMER) ל MUR
0.000000000003249568
1 Homer Simpson(HOMER) ל NAD
$0.000000000001248136
1 Homer Simpson(HOMER) ל NOK
kr0.000000000000718408
1 Homer Simpson(HOMER) ל NZD
$0.00000000000012104
1 Homer Simpson(HOMER) ל PAB
B/.0.0000000000000712
1 Homer Simpson(HOMER) ל PGK
K0.000000000000300464
1 Homer Simpson(HOMER) ל QAR
ر.ق0.000000000000258456
1 Homer Simpson(HOMER) ל RSD
дин.0.000000000007125696

Homer Simpson מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Homer Simpson, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרHomer Simpson הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Homer Simpson

כמה שווה Homer Simpson (HOMER) היום?
החי HOMERהמחיר ב USD הוא 0.0000000000000712 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOMER ל USD?
המחיר הנוכחי של HOMER ל USD הוא $ 0.0000000000000712. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Homer Simpson?
שווי השוק של HOMER הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOMER?
ההיצע במחזור של HOMER הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOMER?
‏‏HOMER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000000000021019436 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOMER?
HOMER ‏‏רשם מחירATL של 0.00000000000003647 USD.
מהו נפח המסחר של HOMER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOMER הוא $ 253.10 USD.
האם HOMER יעלה השנה?
HOMER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOMER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:33:04 (UTC+8)

Homer Simpson (HOMER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

