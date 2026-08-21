Defi App (HOME) ניתוח טכני היום דף Defi App הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HOME מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Defi App למטה. הירשם

Defi App (HOME) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.006172 -- -39.00% -4.71% -73.31%

Defi App אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Defi App במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 6 קנה 15 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 2 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 4 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.006153 0.006152 R2 0.006152 0.006151 R1 0.006151 0.006151 PP 0.00615 0.00615 S1 0.006149 0.006149 S2 0.006148 0.006149 S3 0.006147 0.006148

Defi App אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.03M $3.81 M $3.83 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.38 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.35 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $1.39 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.38 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Defi App זרימת הון זרימת נטו פנימה HOMEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.07 M 0.01 2026-08-20 -$0.43 M 0.01 2026-08-19 -$0.62 M 0.01 2026-08-18 -$0.67 M 0.01 2026-08-17 $0.31 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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