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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Defi App, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Defi App, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Defi App (HOME) ניתוח טכני היום

Defi App (HOME) ניתוח טכני היום

דף Defi App הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HOME מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Defi App למטה.

Defi App (HOME) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.006172---39.00%-4.71%-73.31%
למידע נוסף על Defi App מחיר

Defi App אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Defi App במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 6
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 2קנה 12
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.006153
0.006152
R2
0.006152
0.006151
R1
0.006151
0.006151
PP
0.00615
0.00615
S1
0.006149
0.006149
S2
0.006148
0.006149
S3
0.006147
0.006148

Defi App אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.03M
$3.81 M
$3.83 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.38 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.35 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.39 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.38 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Defi App זרימת הון

זרימת נטו פנימהHOMEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.07 M0.01
2026-08-20-$0.43 M0.01
2026-08-19-$0.62 M0.01
2026-08-18-$0.67 M0.01
2026-08-17$0.31 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Defi App

סחור ב Defi App (HOME) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Defi App מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTHOME
$0.006172
$0.006172$0.006172
-1.64%
15.56M (USDT)
/USDCHOME
$0.006184
$0.006184$0.006184
-1.55%
8.81M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

HOME-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HOME
HOME
USD
USD

1 HOME = 0.006172 USD

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