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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Holoworld AI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Holoworld AI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Holoworld AI (HOLO) ניתוח טכני היום

Holoworld AI (HOLO) ניתוח טכני היום

דף Holoworld AI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HOLO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Holoworld AI למטה.

Holoworld AI (HOLO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.06296---11.96%-2.96%-17.24%
למידע נוסף על Holoworld AI מחיר

Holoworld AI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Holoworld AI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 4
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 0קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.06295
0.06294
R2
0.06294
0.06292
R1
0.06292
0.06292
PP
0.06291
0.06291
S1
0.06289
0.06289
S2
0.06288
0.06289
S3
0.06286
0.06288

Holoworld AI אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.28M
$3.80 M
$4.08 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.22 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.25 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.09M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.32 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.41 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Holoworld AI זרימת הון

זרימת נטו פנימהHOLOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.17 M0.06
2026-08-20-$0.24 M0.06
2026-08-19-$0.08 M0.06
2026-08-18-$0.11 M0.06
2026-08-17$0.15 M0.06

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Holoworld AI

סחור ב Holoworld AI (HOLO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Holoworld AI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTHOLO
$0.06289
$0.06289$0.06289
+4.34%
2.07M (USDT)
/USDCHOLO
$0.06292
$0.06292$0.06292
+4.39%
895.21K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

HOLO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0.06296 USD

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