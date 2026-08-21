Holoworld AI (HOLO) ניתוח טכני היום דף Holoworld AI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HOLO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Holoworld AI למטה. הירשם

Holoworld AI (HOLO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.06296 -- -11.96% -2.96% -17.24%

Holoworld AI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Holoworld AI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 4 קנה 15 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 0 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 4 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.06295 0.06294 R2 0.06294 0.06292 R1 0.06292 0.06292 PP 0.06291 0.06291 S1 0.06289 0.06289 S2 0.06288 0.06289 S3 0.06286 0.06288

Holoworld AI אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.28M $3.80 M $4.08 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.22 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.25 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.09M קניות פעילות ל-7 ימים $1.32 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.41 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Holoworld AI זרימת הון זרימת נטו פנימה HOLOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.17 M 0.06 2026-08-20 -$0.24 M 0.06 2026-08-19 -$0.08 M 0.06 2026-08-18 -$0.11 M 0.06 2026-08-17 $0.15 M 0.06 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Holoworld AI (HOLO) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Holoworld AI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT HOLO $0.06289 $0.06289 $0.06289 +4.34% 2.07M (USDT) סַחַר / USDC HOLO $0.06292 $0.06292 $0.06292 +4.39% 895.21K (USDT) סַחַר