Helium Network Token (HNT) ניתוח טכני היום דף Helium Network Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HNT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Helium Network Token למטה. הירשם

Helium Network Token (HNT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1805 -- +3.26% -12.60% -76.67%

Helium Network Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Helium Network Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 9 נייטרלי 6 קנה 11 ממוצעים נעים : קנה מכור 3 נייטרלי 3 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 3 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1808 0.1807 R2 0.1807 0.1807 R1 0.1807 0.1807 PP 0.1806 0.1806 S1 0.1806 0.1806 S2 0.1805 0.1806 S3 0.1805 0.1805

Helium Network Token אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.27M $1.89 M $2.16 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.15 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.14 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.27 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.26 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Helium Network Token זרימת הון זרימת נטו פנימה HNTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.18 2026-08-20 $0.22 M 0.18 2026-08-19 $0.12 M 0.17 2026-08-18 $0.01 M 0.17 2026-08-17 -$0.01 M 0.17 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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