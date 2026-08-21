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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Helium Network Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Helium Network Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Helium Network Token (HNT) ניתוח טכני היום

Helium Network Token (HNT) ניתוח טכני היום

דף Helium Network Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HNT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Helium Network Token למטה.

Helium Network Token (HNT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1805--+3.26%-12.60%-76.67%
למידע נוסף על Helium Network Token מחיר

Helium Network Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Helium Network Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 9
נייטרלי 6
קנה 11
ממוצעים נעים:קנהמכור 3נייטרלי 3קנה 8
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 3קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1808
0.1807
R2
0.1807
0.1807
R1
0.1807
0.1807
PP
0.1806
0.1806
S1
0.1806
0.1806
S2
0.1805
0.1806
S3
0.1805
0.1805

Helium Network Token אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.27M
$1.89 M
$2.16 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.27 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.26 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Helium Network Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהHNTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.18
2026-08-20$0.22 M0.18
2026-08-19$0.12 M0.17
2026-08-18$0.01 M0.17
2026-08-17-$0.01 M0.17

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Helium Network Token

סחור ב Helium Network Token (HNT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Helium Network Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTHNT
$0.1804
$0.1804$0.1804
+0.11%
360.79K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

HNT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HNT
HNT
USD
USD

1 HNT = 0.1805 USD

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