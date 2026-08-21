Hamster Kombat (HMSTR) ניתוח טכני היום דף Hamster Kombat הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HMSTR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hamster Kombat למטה. הירשם

Hamster Kombat (HMSTR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0001837 -- +3.49% +2.22% +26.60%

Hamster Kombat אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Hamster Kombat במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 0 נייטרלי 18 קנה 8 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 0 נייטרלי 7 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 0 נייטרלי 11 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0001835 0.0001835 R2 0.0001835 0.0001834 R1 0.0001834 0.0001834 PP 0.0001834 0.0001834 S1 0.0001833 0.0001833 S2 0.0001833 0.0001833 S3 0.0001832 0.0001833

Hamster Kombat אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.03M $4.01 M $4.04 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.08 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.16 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.14 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Hamster Kombat זרימת הון זרימת נטו פנימה HMSTRUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.00 2026-08-20 -$0.04 M 0.00 2026-08-19 $0.00 M 0.00 2026-08-18 -$0.01 M 0.00 2026-08-17 $0.04 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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