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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Hamster Kombat, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Hamster Kombat, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Hamster Kombat (HMSTR) ניתוח טכני היום

Hamster Kombat (HMSTR) ניתוח טכני היום

דף Hamster Kombat הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HMSTR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hamster Kombat למטה.

Hamster Kombat (HMSTR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0001837--+3.49%+2.22%+26.60%
למידע נוסף על Hamster Kombat מחיר

Hamster Kombat אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Hamster Kombat במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 0
נייטרלי 18
קנה 8
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 0נייטרלי 7קנה 7
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 0נייטרלי 11קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0001835
0.0001835
R2
0.0001835
0.0001834
R1
0.0001834
0.0001834
PP
0.0001834
0.0001834
S1
0.0001833
0.0001833
S2
0.0001833
0.0001833
S3
0.0001832
0.0001833

Hamster Kombat אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.03M
$4.01 M
$4.04 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.14 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Hamster Kombat זרימת הון

זרימת נטו פנימהHMSTRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.00
2026-08-20-$0.04 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17$0.04 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Hamster Kombat

סחור ב Hamster Kombat (HMSTR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Hamster Kombat מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTHMSTR
$0.0001837
$0.0001837$0.0001837
-0.37%
478.36M (USDT)
/USDCHMSTR
$0.0001838
$0.0001838$0.0001838
-0.32%
283.84M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

HMSTR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HMSTR
HMSTR
USD
USD

1 HMSTR = 0.0001837 USD

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