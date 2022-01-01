Hakuto Metaverse (HKTM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hakuto Metaverse (HKTM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hakuto Metaverse (HKTM) מידע Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse. אתר רשמי: https://www.hakuto.io/ מסמך לבן: https://hakuto-white-paper.gitbook.io/hakuto/roadmap/introduction סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x3f36346f6389ab3253d0f4ebacde5c5dcd384a0b קנה HKTMעכשיו!

Hakuto Metaverse (HKTM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hakuto Metaverse (HKTM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M שיא כל הזמנים: $ 0.08917 $ 0.08917 $ 0.08917 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0021 $ 0.0021 $ 0.0021 למידע נוסף על Hakuto Metaverse (HKTM) מחיר

Hakuto Metaverse (HKTM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hakuto Metaverse (HKTM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HKTM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HKTMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HKTMטוקניומיקה, חקרו אתHKTMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HKTM מעוניין להוסיף את Hakuto Metaverse (HKTM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HKTM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HKTM ב-MEXC עכשיו!

Hakuto Metaverse (HKTM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HKTMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HKTM עכשיו את היסטוריית המחירים!

HKTM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HKTM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HKTM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HKTMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!